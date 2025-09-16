Logistik och transportledare till vår trähusfabrik i Linghed
Bygg Partner i Dalarna AB / Logistikjobb / Falun
2025-09-16
Dalahusgruppen är ett växande bolag i ByggPartner koncernen som är specialiserade på entreprenader av större byggnader i trä. Företaget har sitt säte i Linghed, ca 35 km nordost om Falun. Organisationen i Dalahusgruppen besitter mångårig erfarenhet och hög kompetens gällande utförande av såväl stora och små byggprojekt i trä.
Våra projekt är utspridd på hela Sveriges geografi. Dalahusgruppens entreprenader omfattar vanligtvis projektering, leverans och montage av byggkomponenter i trä. Ingående komponenter är dels traditionella regelkonstruktioner så som vägg-, bjälklags- och takelement samt massiva komponenter så som KL, Limträ och LVL.
Vill du vara med och bygga framtidens trähus - samtidigt som du får en central roll i logistiken?
Vi söker nu en strukturerad, engagerad och mångsidig logistik- och transportledare som vill kombinera praktiskt arbete i produktionen med ansvar för logistik, transporter och utlastning.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som logistik- och transportledare blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du kommer bland annat att:
• Hantera utlastning av material och husmoduler.
• Köra truck och lastmaskin vid lastning och lossning.
• Planera och administrera transporter till byggplatser i nära dialog med chaufförer, arbetsledning och kunder.
• Säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid. Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att kombinera praktiskt arbete med planering och samordning. Vi ser gärna att du har:
• Truckkort och erfarenhet av att köra truck, vilket är ett krav.
• Erfarenhet av att köra lastmaskin. Har du förarbevis för lastmaskin är det meriterande.
• God administrativ förmåga och grundläggande datorvana
• B-körkort är ett krav. Körkort BE eller C är meriterande.
• Erfarenhet av fabriks- eller byggarbete är meriterande
• Förmåga att arbeta strukturerat, ta ansvar och samarbeta i team
• Vi erbjuder
• En varierad tjänst med både praktiska och administrativa inslag
• Möjlighet att utvecklas inom produktion och logistik
• En arbetsplats med stark laganda där vi bygger framtidens trähus tillsammans
Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan till Dalahusgruppen senast 30 september.
För mer information kontakta fabrikschef Pontus Wikström. Telefon: 0246-32 22 58
Välkommen till Dalahusgruppen - här bygger vi hus och förtroende! Ersättning
