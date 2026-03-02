Logistik & Produktion - något som är intressant för dig?
JOST Umeå (fd Ålö) söker nu medarbetare till fabriken. Vill du vara en del av vårt team och forma framtidens produktion tillsammans med oss? Då kan vi nu erbjuda dig ett spännande och roligt arbete där du får arbeta tillsammans med ett härligt gäng av drivna kollegor. Tillsammans producerar vi förstklassiga frontlastare för traktorer till det moderna jordbruket.
Om rollen Initiala arbetsuppgifter kommer att vara på Logistikavdelningen, där arbetar du med både in- och ut leveranser och ansvarar för all intern logistik i fabriken. Som medarbetare hos oss får du lära dig många olika arbetsuppgifter både för att bredda din individuella kompetens och för att skapa en flexibilitet i fabriken där vi hjälper varandra för att kunden ska få sina produkter i rätt tid och till hög kvalitet. Tillsammans driver vi arbetet framåt genom delaktighet i förbättringsarbete med fokus på säkerhet, arbetsmiljö, ordning och reda, kvalitet samt att arbetet utförs på ett effektivt sätt. Vi har många automatiserade processer med det är även ett fysiskt och manuellt arbete som utförs i många olika arbetsställningar.
Vem är du? Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och har lätt för att se lösningar på problem. Du trivs med att arbeta i grupp och sprider glädje, tillsammans tar ni ansvar för att leverera rätt kvalitet både internt och externt. Det händer mycket inom industrin och utvecklingen går snabbt vilket medför förändringar i både processer och arbetssätt. För att trivas i rollen är det viktigt att du har en vilja att lära dig nya saker och en positiv inställning till förändringar.
Vi söker dig som har
• Truckkort (A&B behörighet)
• Erfarenhet av truckkörning
• Minst AM-kort
Vad kan JOST Umeå erbjuda dig? Hos oss får du arbeta i en internationell miljö för ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären hos oss som familjär med härlig stämning mellan kollegor, både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.
Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition - alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk.
Som personalförmåner erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag och massage på arbetsplatsen. Du har dessutom möjlighet till förmånscykel och privat sjukvårdsförsäkring.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön, erfarenheter och bakgrund.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller i samband med rekryteringen samt tillämpar slumpvisa drogtester på vår arbetsplats.
Välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-03-15. Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetstid: Dagtid men skift kan förekomma Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse Adress: Brännland 300 Kontakt: För mer information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Rasmus Koivupalo på tfn: 090-170 604. Vid frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta Linda Sörman, HR på tfn: 090-170 519. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
