Lofsdalens Fjällanläggningar söker snöröjare/maskinförare

Lofsdalens Fjällanläggningar AB / Maskinförarjobb / Härjedalen
2025-08-13


Visa alla maskinförarjobb i Härjedalen, Älvdalen, Orsa, Mora, Malung-Sälen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lofsdalens Fjällanläggningar AB i Härjedalen, Söderhamn eller i hela Sverige

Lofsdalen brukar kallas "den lilla byn med den stora skidåkningen". Lofsdalen ligger i Härjedalen, 50 mil ifrån Sthlm.
Fjället erbjuder fantastisk skidåkning med Sveriges tredje högsta fallhöjd (492 m) ifrån toppen på 1125 m.ö.h
Lofsdalens Fjällanläggningar AB driver skidanläggningen med 9 liftar (varav 2 moderna 6-stolsliftar) och 25 nedfarter. Förutom dessa har vi Sportshop, Skiduthyrning, Skidskola, Aktiviteter, Kommersiellt boende, Bikepark, Skybar, Padelhall m.m. Vi är totalt ca 60 anställda varav ca 15 på helår och övriga på säsong.
Personalbostad finns att hyra.
Vi kan erbjuda ett spännande äventyr i en vacker fjällvärld, där du får träffa många nya människor, få vänner för livet, få egna och bidra till våra gästers oförglömliga minnen, samt få arbetslivserfarenhet ifrån den spännande och växande turistbranschen. En vinter med snö, fjäll, skidåkning och glädje. Sommar med cykling, fiske och vandring. Vi är en skidort som berör och som skapar oförglömliga minnen och upplevelser.

Du ska gilla ett varierat arbete med mycket eget ansvar. Du ska vara engagerad, händig, inte rädd för att ta i, noggrann, flexibel och vara serviceinriktad. Att trivas i fjällmiljö är såklart viktigt.
Lofsdalen har ett hjärta som logga. Ett hjärta som betyder äkthet, kärlek, passion, personligt och genuint engagemang.
Som snöröjare arbetar du med plogning runt fjällanläggningen med hjälp av vår hjullastare (L70H), stora publika parkeringsplatser samt vissa stug/lägenhetsområden och enskilda objekt runt om i byn. Arbetstiderna är mycket varierande och styrs ofta av vädret och nederbördens mängd. Vissa perioder med mindre snöfall så fyller vi upp timmarna med andra arbetsuppgifter. Det kan handla om service av anläggningens maskiner, köra lift, köra pistmaskin eller hjälpa till i skiduthyrning mm beroende på dina tidigare erfarenheter och kunskaper.
I vår maskinpark har vi bla Hjullastare, Dumper, Grävmaskiner (21 ton), Pistmaskiner, Skotrar, Skylift och bilar.
Meriterande är:
Tidigare arbetat med snöröjning, plogning.
Tjänsten är en säsongstjänst med eventuell möjlighet till förlängning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jonny.larsson@lofsdalen.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snöröjare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lofsdalens Fjällanläggningar AB (org.nr 556089-4924), http://www.lofsdalen.com
Högbäcksvägen 3 (visa karta)
842 96  LOFSDALEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Platschef
Jonny Larsson
jonny.larsson@lofsdalen.com
068055303, 0768288700

Jobbnummer
9456652

Prenumerera på jobb från Lofsdalens Fjällanläggningar AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lofsdalens Fjällanläggningar AB: