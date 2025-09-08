Löfbergs söker säljare till Dalarna/Gästrikland
Säljare sökes till Dalarna/Gästrikland! Löfbergs kafferosteri är på en spännande resa och vi söker nu en driven säljare som vill vara med och forma framtiden för Sveriges mest älskade kaffe. Som säljare hos oss får du chansen att vara en del av ett vinnande team och bidra till vår fortsatta tillväxt. Om rollen: Som säljare hos Löfbergs kommer du att ha en nyckelroll i att stärka vår position på den viktiga marknaden i Dalarna/Gästrikland. Du kommer att arbeta nära våra kunder inom dagligvaruhandeln och hos lokala aktörer, och ha ansvar för att utveckla befintliga kundrelationer samt att skapa nya.
I rollen startar du som anställd via oss på Storesupport by Job&Talent. Vi erbjuder en 6 månaders visstidsanställning. Vid gott utfört arbete finns det goda chanser för fortsättning hos antingen oss, eller direkt hos Löfbergs.
Start för tjänsten sker omgående.
Vem är du? Vi söker dig som är en passionerad och resultatorienterad säljare med ett genuint intresse för människor och relationer. Du har förmågan att skapa långsiktiga relationer och bygga förtroende hos våra kunder. Du är en naturlig nätverkare och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Vad erbjuder vi?
En unik möjlighet: Att vara med och forma framtiden för ett av Sveriges starkaste varumärken inom kaffe och drycker.
En inspirerande arbetsplats: Med en stark företagskultur präglad av samarbete, innovation och hållbarhet.
Utvecklingsmöjligheter: Vi erbjuder kontinuerlig utbildning och stöd för din personliga utveckling.
Ett meningsfullt arbete: Att bidra till en mer hållbar framtid genom att sälja produkter som uppskattas av många.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning och vill vara med och bygga framtidens Löfbergs, tveka inte att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Historia Vi är ett svenskt familjeföretag som är verksamma på ett tiotal kärnmarknader i Europa. Idag är drygt 300 medarbetare som delar passionen för gott kaffe och tror på en värld där människor och kaffe kan växa. Vi strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av mångfald, jämn könsfördelning och inkludering. Vi vill spegla det samhälle vi lever i och vi ser olikheter mellan människor som en styrka. Därför tycker vi inte att ditt foto eller ålder är viktigt i din ansökan.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb.
