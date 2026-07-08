Lödare till elektronikproduktion - start i augusti!
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-07-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av elektronik och trivs med praktiskt arbete? Nu söker vi elektronikmontörer till ett spännande företag i Göteborg som tillverkar kretskort.
Uppdraget startar någon gång i augusti och pågår initialt i 4 veckor, med stor möjlighet till förlängning för rätt person.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Montering och testning av elektronik
Lödning
Läsa och följa ritningar
Enklare mekaniskt arbete och användning av handverktyg
Vi söker dig som
Har kunskap eller erfarenhet inom el/elektronik
Har erfarenhet av lödning
Är noggrann, kvalitetsmedveten och tekniskt intresserad
Talar och förstår svenska och engelska
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 07.00-16.00 Placeringsort: Göteborg
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040914-2093020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9997340