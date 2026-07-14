Lödare till elektronikproduktion - start i augusti!

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg
2026-07-14


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Har du erfarenhet av elektronik och trivs med praktiskt arbete? Nu söker vi elektronikmontörer till ett spännande företag i Göteborg som tillverkar kretskort.
Uppdraget startar någon gång i augusti och pågår initialt i 4 veckor, med stor möjlighet till förlängning för rätt person.

Publiceringsdatum
2026-07-14

Dina arbetsuppgifter
Montering och testning av elektronik

Lödning

Läsa och följa ritningar

Enklare mekaniskt arbete och användning av handverktyg

Vi söker dig som
Har kunskap eller erfarenhet inom el/elektronik

Har erfarenhet av lödning

Är noggrann, kvalitetsmedveten och tekniskt intresserad

Talar och förstår svenska och engelska

Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 07.00-16.00 Placeringsort: Göteborg
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.


Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066443-2100572".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
10002846

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