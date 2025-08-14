Lockar användarsupport inom IT? Meriterande extrajobb hos Tempus!
Är du en driven student som har intresse för interaktionen mellan IT och människan? Trivs du med kundservice och värdesätter ett nära samarbete med kollegor? Ta chansen och få in foten på produktbolaget Tempus. De erbjuder ett lättanvänt system för schemaläggning, närvarohantering och personalplanering i förskola och skola. Låter det intressant? Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Tillsammans med Tempus söker vi dig som studerar något inom IT och vill ha ett meriterande extrajobb. Du kommer arbeta nära användarna i supporten och hjälpa dem med användandet av Tempus tjänst för att det ska flyta på så smidigt som möjligt. Du får en god inblick i Tempus arbete med produktutveckling för att deras tjänst ska interagera med användarnas behov. Du erbjuds deltidsarbete under terminerna och det finns även möjlighet till arbete under sommarmånaderna. Du kommer arbeta tillsammans med en av våra erfarna konsulter som också är studerande och arbetar deltid. Arbetsuppgifterna kommer kunna genomföras via datorn och arbetstiden anpassas efter dina studier, vilket gör rollen perfekt att kombinera med plugget :).
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Både nu under dina studier och efter din examen. Läs mer om vårt konsulterbjudande här.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet/högskola på minst 50 % i minst två år till, inom Interaktion och design, Systemvetenskap, Datavetenskap, Beteendevetenskap mot IT eller liknande teknisk inriktning
• Kommunicerar flytande i svenska i tal och skrift. Detta då tjänsten innebär intern såväl som extern kommunikation på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kundservice, programmering eller UX, men det är inget krav för tjänsten.
Som person har du ett genuint intresse för service och användarhantering. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att bemöta kunder. Då Tempus arbetar i en sammansvetsad grupp tillsammans med både utvecklare och kundansvariga värdesätter vi din samarbetsförmåga. De arbetar ständigt för att utveckla sig själva och därför ser vi gärna att du inte räds för att komma med förslag på lösningar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Då du kan ha tillgång till känslig data kommer vi kräva utdrag ur belastningsregistret om du går vidare i processen. Varaktighet, arbetstid, etc.
