LO-TCO Rättsskydd AB söker en eller flera arbetsrättsjurister
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2026-06-30
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LO-TCO Rättsskydd söker en eller flera arbetsrättsjurister
Är du mitt i din juristkarriär och har några års erfarenhet av juridiskt arbete i din ryggsäck? Vill du arbeta med arbetsrätt i ett sammanhang där du både får utvecklas och göra verklig skillnad?
Hos oss på LO-TCO Rättsskydd får du arbeta nära några av Sveriges mest erfarna arbetsrättsjurister – samtidigt som du fortsätter att bygga din egen kompetens.
Vi söker nu en eller flera jurister till vår arbetsrättsenhet. Rollen passar dig som har ett starkt intresse för arbetsrätt och vill ta nästa steg i din utveckling.
Om rollen
Som jurist hos oss arbetar du med:
Att företräda fackförbund och deras medlemmar i domstol
Att ge juridisk rådgivning i arbetsrättsliga frågor
Att bidra i utbildningar för fackliga företrädare och ombudsmän
Du får ett stort eget ansvar, men också ett nära stöd från kollegor. Vi arbetar tillsammans, delar kunskap och utvecklas som grupp.
Vi söker dig som:
Har juristexamen och ett starkt intresse för arbetsrätt
Har några års erfarenhet av juridiskt arbete, gärna inom arbetsrätt
Har viss processerfarenhet, till exempel från arbete i allmän domstol eller som ombud
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har gjort tingsnotarietjänstgöring
Har erfarenhet från arbete i ett fackförbund
Har arbetat självständigt med arbetsrättsliga frågor
Men framför allt är dina personliga egenskaper avgörande för oss.
För att trivas och lyckas hos oss tror vi att du:
Tar ansvar och driver ditt arbete framåt
Har ett gott omdöme och kan fatta beslut även i komplexa situationer
Har lätt för att skapa förtroende i mötet med medlemmar och fackliga företrädare
Är pedagogisk och kan göra juridiken begriplig för andra
Trivs med att samarbeta och bidra till ett öppet och lärande arbetsklimat
Så arbetar vi
Hos oss är kunskapsutbyte en naturlig del av vardagen. Vi arbetar huvudsakligen tillsammans på kontoret, vilket ger goda möjligheter till handledning och utveckling – samtidigt som det finns viss möjlighet till distansarbete.
Vi är en del av fackföreningsrörelsen, vilket innebär att du behöver dela våra grundläggande värderingar om en trygg och rättvis arbetsmarknad.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Josephine Trinder eller förbundsjurist Anne Alfredsson (facklig representant) på telefon 08-676 63 00.
Urval sker löpande men sista ansökningsdag är den 24 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Via e-post
E-post: ansokan@fackjuridik.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förbundsjurist A-rätten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LO-TCO Rättsskydd Aktiebolag
(org.nr 556150-9257), https://www.fackjuridik.se
Hammarbybacken 27 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
LO-TCO Rättsskydd AB Kontakt
Enhetschef
Josephine Trinder 08-6766300 Jobbnummer
9984331