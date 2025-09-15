Ljungskile: Är Du Personlig Assistent Och Älskar Ditt Jobb?
Song For She / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uddevalla
2025-09-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Song For She i Uddevalla
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Team Shanty ~ Här är det gott att vara!
Vi söker dig som är en passionerad och engagerad personliga assistent!
Du söker tjänsten för att stödja en ung tjej med särskilda behov och göra skillnad på riktigt! :)
I Team Shanty är vi dedikerade att erbjuda en varm och stödjande atmosfär där varje individ är uppskattad och respekterad.
KRAV:
Empatisk och positiv inställning
Trygg och balanserad personlighet
Minst 5 års erfarenhet av yrket som Personlig Assistent
Färdig med VAB
Beredd att delta i vår specialiserade utbildning
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
Flexibilitet och pålitlighet
Vi erbjuder nu TVÅ tjänster 80-100% för att jobba med vår tjej på 18 år som behöver erfarna, mogna personer i sitt team!
Arbetsplats i hemmet i nära samarbete med föräldrar och team.
Ytterligare några beskrivande ord om Dig som söker:
Du är 35+ och har god erfarenhet av arbete som personlig assistent där du hjälpt någon i dennes vardag.
Du är van att behandla (tex ge massage, osteopatiska eller kraniosakral behandling)/arbeta nära, fysiskt med andra.
Du tycker om att göra skillnad för andra.
Du är stark och i balans såväl fysiskt som psykiskt med ett inre lugn.
Du är frisk och arbetsvillig.
Du är villig att lära nytt.
Du är van vid att arbeta både ensam och tillsammans.
Du tycker om lugn och ro.
Du har personlig och yrkesmässig mognad och har ordning på din tillvaro!
Du är färdig med VAB.
Du trivs med arbete i hemmiljö/ familj.
Du är villig att utvecklas långsiktigt med oss!!
Om detta stämmer in på dig och du checkade rutorna har vi det perfekta jobbet för dig!!
Förmåner:
Konkurrenskraftig lön, utifrån individuell erfarenhet, kompetens och omfattning på tjänst.
Specialiserad utbildning inom personlig assistans och personlig utveckling
Professionell utveckling
En stöttande arbetsmiljö
• Anställning enligt överenskommelse och 2 månaders provanställning. Under provanställning är passen kortare.
• Lediga tjänster nu ca 30-40h/v. Arbetstid förlagd enligt ö.k med längre pass mellan ca 7-22 vardag och helg. Schemat är anpassat efter våra varierade behov och ändras ibland.
• Vi arbetar holistiskt
• Vi är noga med hälsa och träning och vägleder dig gärna
Katter och hund finns
Vi tar prmärt emot kvinnliga sökande
Vi håller intervjuer löpande och tillsätter tjänsterna snarast
Hur du ansöker, läs noga tack:
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du tydligt beskriver din passion för att hjälpa andra och varför du söker dig just till oss!
Minst 2 referenser
Fullständiga kontaktuppgifter
Nytaget foto
Social media ex Facebook eller Instagram.
Maila till: teamshantywork@gmail.com
Ange "I love my work" i ämnesraden så öppnar vi ditt mail
Beställ samtidigt utdrag ur Polisens belastningsregister det ska medtagas vid eventuell intervju
OBS ENDAST seriösa och kompletta ansökningar beaktas för intervju! Respektera vår önskan. Sök inte för att få godkänd a-kassa och andra ersättningar. Tack
Vi ser fram emot att välkomna nya medlemmar till vårt dedikerade Team Shanty! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: teamshantywork@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I Love My Work!". Arbetsgivare Song For She Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9509958