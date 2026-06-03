Ljungenskolan söker lärare i Ma/No 6-9
Vellinge kommun, Ljungens rektorsområde / Grundskollärarjobb / Vellinge Visa alla grundskollärarjobb i Vellinge
2026-06-03
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Ljungenskolan omfattar grundskola F-9, fritidshem samt Vellinge kommuns anpassade grundskola, eller som vi brukar säga, Superskolan. Skolan ligger i natursköna Ljunghusen och har goda bussförbindelser från Malmö.
Ljungenskolan är en skola för alla elever. Här ska alla ha en plats och ges möjlighet till utveckling oavsett kön, funktionsvariation, ursprung eller vem man väljer att vara. Vi har 550 elever och 100 personal. Tillsammans är vi fantastiska!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Ljungenskolan söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Ma/No. TJänsten är i åk 9 och avser 1 år.
På Ljungenskolan lägger vi stor vikt vid ett relationellt förhållningssätt så vi vill att du ser det som en självklarhet att ha en nära relation till dina elever, att se dem och finnas där för dem när de behöver dig. Vi har mycket studiemotiverade och ambitiösa elever som behöver din hjälp att balansera sitt unga livspussel; mycket goda studieresultat, topprestationer inom idrott och kultur och ro i själen.
Vi vill att du är en engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du samarbetar väl med alla yrkeskategorier som finns på en skola. Du är intresserad av skolutveckling och vill gärna arbeta på en av Sveriges absolut bästa skolor tillsammans med drivna pedagoger!
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Lärarlegitimation - Krav
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033)
Storvägen 2 (visa karta
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236 42 HÖLLVIKEN Arbetsplats
Vellinge kommun, Ljungens rektorsområde Kontakt
Administrativ chef
Heidi Elving 040-42 58 51 Jobbnummer
9946245