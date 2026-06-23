Ljungenskolan söker elevassistent till anpassad grundskola
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2026-06-23
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Ljungenskolan är en F-9 grundskola som även omfattar Vellinge kommuns anpassade grundskola, eller som vi brukar säga, Superskolan. Naturligtvis har vi även fritidshem. Skolan ligger i natursköna Ljunghusen och har goda bussförbindelser från Malmö.
Ljungenskolan är en skola för alla elever, elever med intellektuell funktionsnedsättning likväl som elever med särskild begåvning. Vi har 600 elever och 100 personal. Tillsammans är vi fantastiska!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent till den anpassade grundskolan. Samtliga elever inskrivna i den anpassade grundskolan (AGR) har en intellektuell funktionsnedsättning och ibland även fysiska funktionsnedsättningar eller olika syndrom. Arbetet som elevassistent i AGR innebär att hjälpa eleverna i alla vardagliga situationer som toalettbesök, matsituationer, omklädning men också att kunna hantera humöryttringar, agera vid epileptiska anfall, trösta, avleda mm. Vi förväntar oss lågaffektivt bemötande, engagemang och en vilja att sätta sig in i elevens situation. Arbetet är krävande men ger också väldigt mycket tillbaka.
Du måste vara lugn och trygg i dig själv och ha ett lågaffektivt bemötande. Några års livserfarenhet är meriterande liksom kunskaper/erfarenhet av TAKK och av liknande arbete.
Det är meriterande om du har kunskaper och erfarenhet av att arbeta med utåtagerande elever, studio 3, TAKK med mera.
Med tanke på arbetsgruppens sammansättning så ser vi gärna manliga sökanden, bland annat med tanke på att eleverna även behöver stöd i omklädningsrummet vid idrott.
Vi erbjuder dig ett givande och ansvarsfullt arbete med mycket glädje och härliga barn/ungdomar att arbete med!
Vi har mobilfri skoldag.
Observera vänligen att vi rekryterar fortlöpande under annonseringsperioden.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Utbildning i TAKK - Meriterande / Krav
Elevassistentutbildning - Meriterande / Fördel
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt överenskommelse., upphör: 2027-06-11 .
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033)
236 42 HÖLLVIKEN Arbetsplats
Vellinge kommun, Anpassad grundskola Kontakt
Adm. chef
Heidi Elving 040-425851 Jobbnummer
9974219