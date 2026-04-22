Ljungby Vårdcentral söker Distriktssköterska med inriktning BVC
Information om arbetsplatsen
Ljungby Vårdcentral med sina nyrenoverade, fina och ljusa lokaler utökar nu teamet med en distriktssköterska. Vårdcentralen har cirka 3750 listade patienter och är belägen i hjärtat av Ljungby centrum. Vårdcentralen kännetecknas av en familjär atmosfär där vi alltid sätter patienten i fokus. Hos oss arbetar distriktsläkare, AT-läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterskor, KBT-terapeut, BVC-sjuksköterska, och medicinska sekreterare. Vi har ett fint teamarbete där vi arbetar med kontinuitet, kvalité och arbetsglädje. Vi är måna om en bra arbetsmiljö och ser vikten av att du har ett tydligt uppdrag med möjlighet till fortbildning.
Arbetsuppgifter
Vi ser gärna att du kombinerar ditt arbete på vårt BVC med arbete som distriktsköterska beroende på din tjänstgöringsgrad. Vi vill finnas där för våra familjer, ge dem en trygghet och bästa bemötande samtidigt som vi ger dem den bästa vården.
Som distriktsköterska innebär det sedvanliga distriktssköterskeuppgifter med mottagningsbesök, triagering, digital-/ telefonrådgivning, infusioner, vaccinationer och såromläggningar mm. Bidra till mottagningens administrativa uppgifter och smidiga drift. Ha kontakt med andra vårdgivare i ärenden som rör patienters vård och omsorg. Delta i dagliga korta klinikmöten, där vi delar kunskap och håller oss uppdaterade tillsammans.
Kvalifikationer
Vi söker dig som legitimerad distriktssköterska. Det är ett plus om du har erfarenhet av journalsystemet Cambio Cosmic, men det är inget krav.
Flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.Publiceringsdatum2026-04-22Dina personliga egenskaper
Vi söker efter dig som är varm, engagerad och trygg i din roll som distriktssköterska. Du sätter alltid patienten i fokus och har en genuin vilja att bidra till både deras hälsa och välmående. Du är prestigelös, flexibel och ser dig själv som en viktig del av ett starkt team. Du kommer att möta ett brett spektrum av patienter i olika åldrar och med varierande behov, vilket gör vardagen både utmanande och givande. Vi värdesätter också din förmåga att skapa trygghet och förtroende, både hos kollegor och patienter. Du har ett lösningsorienterat och proaktivt arbetssätt, kommunicerar tydligt och tvekar aldrig att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad som utgångspunkt 100 %, men vi är öppna för en diskussion kring det.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Verksamhetschef Martina Hansson på mejl: martina.hansson.1@ptj.se
eller mobil 076-517 21 86.
Vi ser framemot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Kungsgatan 14 A (visa karta
)
341 44 LJUNGBY Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Ljungby Vårdcentral Kontakt
Rekryterare
Cecilia Källebo cecilia.kallebo@ptj.se 010-1283968 Jobbnummer
9868437