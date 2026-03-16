Ljungby Vårdcentral Praktikertjänst söker Specialistläkare i allmänmedicin
2026-03-16
Välkommen till Ljungby vårdcentral.
Hos oss är det lätt att känna sig hemma. Du hittar oss enkelt med buss, och för dig som kör bil finns gratis parkering precis utanför - smidigt, eller hur?
Vi är ett härligt gäng på cirka 12 personer som tillsammans tar hand om våra ca 3700 listade patienter - från första besöket till livets alla skeden. Här är ingen dag den andra lik, och vi gillar det! Vår vardag är full av variation, samarbete och skratt.
Vi tror på styrkan i olikheter och att respekt och stöd är grunden för ett riktigt bra arbetsklimat. Hos oss är teamkänslan stark - du har alltid kollegor nära till hands, oavsett om du är ny eller erfaren. Läkargruppen och resten av teamet finns där för dig, varje dag. Här är du aldrig ensam - här är du en del av något större.
Din roll
Är du specialist i allmänmedicin och sugen på ett jobb där både hjärta och hjärna får plats? Då kan du vara den vi letar efter!
Hos oss på Ljungby vårdcentral får du ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar - och hanterar både planerade och akuta besök. Du jobbar nära tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, rehab koordinator och psykosocial resurs, och vi gillar att tänka tillsammans!
Vi tror på balans i livet, så du har möjlighet att påverka ditt schema.
Och om du gillar att dela med dig av din kunskap, kan det även finnas möjlighet att handleda ST-läkare och AT läkare. Vi är på uppdrag av Region Kronoberg.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
För dig som läkare innebär det en arbetsplats där du får utvecklas i din roll, dela kunskap med kollegor och vara med och forma framtidens primärvård - med både hjärta och hjärna.
Dessutom erbjuder vi även följande:
- Konkurrenskraftig lön * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Nätverk inom ditt område * Friskvårds bidrag och möjlighet att hyra Praktikertjänst semesterbostäder i svenska fjällen och Sydeuropa.
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin - och som vill göra skillnad på riktigt.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara utbildad allmänspecialist. Har du tidigare erfarenhet från vårdcentral är det ett plus, men det viktigaste för oss är din inställning. Vi letar efter dig som brinner för att ge vård med hög kvalitet, har ett helhetsperspektiv och alltid sätter patienten i centrum.
Vi värdesätter laganda, nyfikenhet och initiativförmåga. Som person är du tydlig, trygg och strukturerad - och du har lätt för att prioritera även när tempot är högt. Du gillar utmaningar, vill vara med och utveckla vår verksamhet och ser samarbete med kollegor som en självklar del av jobbet.
Låter det som något för dig? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför en tillsvidareanställning tillämpar vi alltid sex månaders provanställning.
Vill du bli en del av oss?
Om du söker en arbetsplats där du får vara dig själv, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra till något viktigt - då har du hittat rätt.
Välkommen att söka - vi ser fram emot att få lära känna just dig!
Sista dag att ansöka är
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Övrig information:
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/734".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556077-2419)
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Ljungby Vårdcentral
Cecilia Källebo 0707893968
9798415