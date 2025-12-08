Ljud och ljustekniker sökes till Teater i Stockholm
Eventligan Sverige AB / Ljus- och ljudjobb / Stockholm Visa alla ljus- och ljudjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eventligan Sverige AB i Stockholm
, Nacka
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi på Teater Scarlet söker nu en ljud och ljusare till vår föreställning En Kung På Fall som spelas på Brygghuset vid Odenplan i centrala Stockholm.
Arbetet går ut på att sköta både ljudet och ljuset i Föreställningen och det gäller att man har tungan rätt i munnen.
Arbetstider: 17:30-23:00
Arvode: 1000 kr per föreställning
Det är viktigt att du kan vara med på samtliga föreställningar under året då du blir en enormt viktig kugge i hjulet.
Föreställningar under 2026:
Jan: 10:e och 17:e
Feb: 14:e och 21:e
Mars: 7:e och 14:e
April: 11:e och 18:e
Maj: 16:e och 23:e
Juni: 13:e
September 5:e och 12:e
Oktober: 3:e och 10:e Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: info@eventligan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ljud och Ljus Stockholm". Arbetsgivare Eventligan Sverige AB
(org.nr 556840-8321), http://www.deckargåta.se
Norrtullsgatan 12 (visa karta
)
113 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Teater Scarlet Jobbnummer
9634273