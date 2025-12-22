Livsviktigt sommarjobb inom Larm & Service
2025-12-22
Nu finns möjligheten för dig som studerar till sjuksköterska, är undersköterska eller är vårdbiträde med erfarenhet att få ett intressant sommarjobb.
Vi erbjuder en marknadsmässig lön enligt kollektivavtal, bra förmåner och möjlighet till arbete på schema på ca 75% hela sommaren.
Förutom att du får massor av nya trevliga och hjälpsamma kollegor får du ett meningsfullt och viktigt arbete där du träffar personer med olika behov.
Arbetsuppgifter
På enheten Larm- och service har vi flera olika spännande arbetsuppgifter och vårt största uppdrag är att besvara larm från omsorgstagare inom hela Karlstads kommun. Just larm är en av de välfärdstekniska tjänster och produkter som vi ansvarar för.
Som medarbetare inom Larm- och service tar du emot inkommande trygghetslarm och agerar för att ge stöd när det behövs. Arbetet innebär att du åker ut till omsorgstagare och utför insatser som kan vara både omvårdnadsrelaterade och praktiska serviceuppgifter.
Vi tar även hand om hemvårdens omsorgstagare de första dygnen efter hemkomsten från slutenvården och vi utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Ett arbetspass hos oss är inte det andra likt.
Arbetstiderna är varierande, dag, kväll, och helg
Vi utgår från vår lokal på Kolvgatan 7 på Våxnäs.
Kvalifikationer
Jobbet är lämpligt för dig som pluggar till sjuksköterska, är utbildad undersköterska eller är vårdbiträde med erfarenhet. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Du har fyllt 18 år och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav då vi tar oss till omsorgstagarna med bil.
Intervjuer
Intervju sker löpande via Teams eller fysiskt, så vänta inte med din ansökan om du känner att det här är något för dig. Välkommen att söka!
Innan erbjudande om anställning begär vi att få se utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi önskar det register som heter "https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/".
Vi rekommenderar att du beställer registret inför en eventuell intervju. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
