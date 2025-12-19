Livsmedelsproduktionsmedarbetare till kund i Partille
2025-12-19
Vi söker produktions medarbetare för arbete inom livsmedelsindustrin!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som produktions medarbetare kommer du arbeta i produktionen och med förpackning av högkvalitativa livsmedelsprodukter. Du övervakar maskiner, genomför kvalitetskontroller och säkerställer en effektiv produktion. Rengöring och underhåll av arbetsplatsen är också en viktig del för att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som är en ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten person som trivs med att arbeta i högt tempo. Det är bra om du har minst 1 års erfarenhet inom livsmedelsproduktion eller liknande produktionsarbete, men inget krav. Det är viktigt att du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande
Vi gör ett utdrag ur belastningsregistret
Flexibel med arbetstider
Förstå hygienrutiner
Arbetstider
Måndag-fredag
Omfattning: Heltidsanställning
Dag eller kvällspass
Ort: Göteborg
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön. I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det. Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande se därför till att skicka din ansökan redan idag! Tjänsten kan tillsättas innan sista slutdatum. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via email. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på mailadress:amar.lagumdzija@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
