Livsmedelsproduktionsarbetare | Orkla Foods Vansbro
Manpower AB / Kemiingenjörsjobb / Vansbro Visa alla kemiingenjörsjobb i Vansbro
2026-01-21
Vill du arbeta i ett av Sveriges mest välkända livsmedelsföretag och bli en del av produktionen bakom Grandiosa-pizza och Felix paj? Vi på Manpower söker nu produktionspersonal till 2-skift för Orkla Foods anläggning i Vansbro.
Om uppdraget
Som konsult arbetar du i Orklas produktionsmiljö där du deltar i tillverkningen av Grandiosa pizza och Felix paj. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
Övervakning och drift av produktionslinjer
Påfyllning av råvaror och material
Linjearbete i olika moment av produktionen
Kvalitetskontroller och visuell avsyning
Dokumentation enligt rutiner
Löpande rengöring och ordning på arbetsstationen
Arbetet är fysiskt och kan innebära både tunga och repetitiva moment. Du arbetar i en organiserad och säkerhetsstyrd miljö där noggrannhet är avgörande.
Hygien- och säkerhetskrav
Arbetet sker i en hygienstyrd livsmedelsproduktion, vilket innebär:
Du bär Orklas arbetskläder samt skyddsskor/stövlar
Hårskydd och skäggskydd är obligatoriskt
Inga synliga smycken eller piercings får förekomma
Hygienregler, säkerhetsrutiner och klädkrav måste följas strikt
Vissa moment innebär kontakt med kylda miljöer och vatten
Du får en grundlig introduktion och upplärning innan du arbetar självständigt.
Arbetstider - 2-skift
Förmiddag/eftermiddag enligt roterande skiftschema
Konsult via Manpower
Start sker löpande
Vem söker vi?
Vi tror att du passar om du:
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har god fysik och trivs med fysiskt tempo
Är van att arbeta efter rutiner
Trivs i team och har god kommunikationsförmåga
Behärskar svenska i tal och skrift (krav för dokumentation)
Har tekniskt eller produktionstekniskt intresse (meriterande)
Tidigare erfarenhet från industri, produktion eller livsmedel är meriterande men inte ett krav - rätt personlighet och vilja att lära är minst lika viktigt.
Om Orkla i Vansbro
Orklas fabrik i Vansbro är ett modernt bageri med fokus på produktion av Grandiosa pizza och Felix paj. Verksamheten är växande och en viktig del av Orkla Foods Sveriges svenska livsmedelsproduktion.
Vansbrofabriken är ett modernt bageri som producerar Grandiosa pizza och Felix paj. Orkla har investerat kraftigt i verksamheten för att möta ökad efterfrågan och utveckla produktionen.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Processen startar direkt - sök redan idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Hammarin Holmerud via e-post: anna.holmerud@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Fabriksvägen 1, 786 33 Vansbro (visa karta
786 33 VANSBRO Kontakt
Anna Hammarin Holmerud anna.holmerud@manpower.se +46703770428
