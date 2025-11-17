Livsmedelsproduktionsarbetare i Vansbro - Orkla Foods
Manpower AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Vansbro
2025-11-17
Vill du vara med och producera välkända varumärken som Grandiosa och Felix? Vi på Manpower söker nu en till medarbetare till Orkla Foods i Vansbro för omgående start i deras produktion!
Uppdraget startar omgående.
Du blir anställd av Manpower och uthyrd till Orkla Foods i Vansbro. Uppdraget är löpande men har ett uppehåll under jul- och nyårsveckorna då produktionen är stängd för förlagd semester.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
* Arbete i 2-skift (dag/kväll)
* Start direkt
* Uppehåll över jul- och nyårsveckorna
* Fysiskt arbete i hygienmiljö
* Digitala system används i produktionenKvalifikationer
* Körkort och tillgång till bil
* God förståelse för hygienregler
Meriterande:
* Truckkort
* Erfarenhet från livsmedelsproduktion
Anställningsform: Du blir anställd av Manpower och uthyrd till Orkla Foods.Kontaktperson för detta jobb
Konsultchef Anna Hammarin Holmerud
Ring vid frågor!
Processen startar direkt - sök redan idag!
Om Manpower:
Som konsult hos Manpower får du chans att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Du blir anställd hos oss, men arbetar på långa eller tillfälliga uppdrag hos våra kunder. Låter det lite osäkert? Inte alls! Du får all trygghet som en anställning ger: Fast lön, kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Manpower erbjuder dig även friskvårdsbidrag och fri tillgång till tusentals interaktiva kurser via vår utbildningsportal. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1f03bb37-c672-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Anna Hammarin Holmerud anna.holmerud@manpower.se +46703770428 Jobbnummer
9607233