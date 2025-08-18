Livsmedelsoperatörer till kund i Kungshamn | Heltid
Manpower AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Uddevalla Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Uddevalla
2025-08-18
Är din största drivkraft att nå resultat tillsammans med ditt team? Har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift och erfarenhet av livsmedelstillverkning? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Manpower livsmedelsoperatörer till en kund i Kungshamn. Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kund.
Om jobbet som livsmedelsoperatör
I rollen som livsmedelsoperatör ansvarar du för att säkerställa korrekt råvaruhantering och produktion samt förpacka produkter. Dessutom kommer du tillsammans med ditt team övervaka och sköta maskiner samt övervaka viktiga steg i tillverkningsprocessen.
Är du rätt för rollen som livsmedelsoperatör?
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du strävar efter att göra det lilla extra och att du tar ansvar för ditt arbete. Det är också viktigt att du har ett stort driv och att du känner ett stort engagemang för ditt arbete. Dessutom utför du ditt arbete med stor noggrannhet.
Krav för tjänsten är att du
* Behärskar svenska i både tal och i skrift
* Har körkort och tillgång till bil
* Datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson via e-post: hedda.seebass.svensson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
