Livsmedelsoperatörer till kund i Kungshamn
Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Uddevalla Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Uddevalla
2025-09-11
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Uddevalla
, Munkedal
, Vänersborg
, Trollhättan
, Lysekil
eller i hela Sverige
LIVSMEDELSOPERATÖRER TILL KUND I KUNGSHAMN
Är du en flexibel och ansvarsfull person som söker efter ditt nästa jobb? Nu söker vi fler medarbetare till vår kund som vill arbeta inom livsmedelsindustrin för uppdrag i Kungshamn!Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett härligt team av drivna kollegor som tillsammans tar ett stort ansvar för att snabbt och noggrant leverera hög kvalitet. Som livsmedelsoperatör arbetar du i produktionslinjen där du ansvarar för att packa upp frysta råvaror, väga råvaror, övervaka produktionen, genomföra vissa kvalitetskontroller samt emballera produkter. Vissa manuella arbetsuppgifter förekommer.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker är en lagspelare då du kommer att arbeta tätt tillsammans med andra. Vidare tror vi att du har en positiv inställning och är driven, samt är flexibel och trivs med ett högt arbetstempo. Du är ansvarstagande, självständig och tycker om praktiskt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Har du arbetat inom industri, lager eller restaurangbranschen ser vi detta som meriterande. Vidare ser vi att du har:
God fysik, då du kommer att gå och stå större delen av dagen
Möjlighet att kunna arbeta skiftande arbetstider
Behärskar svenska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil om man inte bor i närheten
Truckkort är meriterande
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som livsmedelsoperatör hos vår kund är ett konsultuppdrag med start omgående. Du blir erbjuden en anställning hos Eterni och är sedan uthyrd till vår kund under uppdragets tid. Arbetstiderna är 2-skift och varierar då mellan dag och kväll. För rätt person finns det möjligheter att bli övertagen direkt av kund eller tillsvidareanställd hos oss på Eterni. Viktigt att ha i åtanke är att jobbet inom livsmedelsindustrin kan vara blött och kallt, det är dessutom viktigt med hygienfaktorn samt att man är medveten kring att det är livsmedel man hanterar. Dessutom är det ett krav på Körkort och bil om du inte bor i närheten då kollektivtrafiken är begränsad under vissa tider.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMNEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Carina Johansson carina.johansson@eterni.se Jobbnummer
9505002