Livsmedelsoperatörer sökes till Orkla Kungshamn!
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Sotenäs Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Sotenäs
2026-08-03
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Sotenäs
, Munkedal
, Uddevalla
, Trollhättan
, Essunga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Vill du vara en del av något större och bidra till att skapa säkra och högkvalitativa livsmedel? Som livsmedelsoperatör hos Orkla får du möjlighet att arbeta i en spännande och ansvarsfull roll där processövervakning står i fokus. Du kommer att spela en viktig roll i arbetet och ansvara för kvalitetskontroller och att produktionen följer uppsatta rutiner och regelverk.
Här arbetar vi med toppkvalitet och säkra produkter högsta prioritet! Arbetsuppgifterna kan komma att variera beroende på vilken avdelning du arbetar på.
I den här tjänsten blir du en del av ett engagerat och positivt team där samarbete och noggrannhet är nyckeln till framgång. Vi arbetar snabbt och effektivt tillsammans för att leverera högsta kvalitet. Tjänsten är på heltid och innebär arbete antingen på dagtid eller i 2-skift.
Detta är en fantastisk möjlighet för dig att utvecklas i livsmedelsbranschen! Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Adecco och uthyrd till vår kund Orkla i Kungshamn med uppstart efter sommaren.
Om dig
Vi söker dig som är en teamplayer, noggrann och strukturerad i ditt arbete. Du trivs i ett tempofyllt arbetsklimat och är alltid redo att ge ditt bästa. Arbetsmoral och viljan att ta ansvar är självklart för dig. För att lyckas i rollen som livsmedelsoperatör ser vi att du har:
God fysik, då arbetet innebär mycket stående och gående
Flytande svenska i tal och skrift – du har inga problem att förstå och följa instruktioner
En flexibel inställning till dina arbetsuppgifter
Körkort och tillgång till bil
Vi genomför urval löpande med start efter sommaren – så ansök redan idag och ta steget mot en ny och spännande karriär!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 50 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Ida Hansson ida.hansson@adecco.se Jobbnummer
10020340