Livsmedelsoperatörer med truckkort sökes!
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uddevalla
2026-01-14
Vill du vara en del av något större och bidra till att skapa säkra och högkvalitativa livsmedel? Som livsmedelsoperatör med truckkort hos vår kund får du möjlighet att arbeta i en spännande och ansvarsfull roll där processövervakning står i fokus. Du kommer att spela en viktig roll i arbetet och ansvara för kvalitetskontroller och att produktionen följer uppsatta rutiner och regelverk, samt att produkterna tas om hand på bäst sätt.
Här arbetar vi med toppkvalitet och säkra produkter är högsta prioritet! Arbetsuppgifterna kan komma att variera beroende på vilken avdelning du arbetar på.
I den här tjänsten blir du en del av ett engagerat och positivt team där samarbete och noggrannhet är nyckeln till framgång. Vi arbetar snabbt och effektivt tillsammans för att leverera högsta kvalitet. Tjänsten är på heltid och innebär arbete antingen på dagtid eller i 2-skift.
Detta är en fantastisk möjlighet för dig att utvecklas i livsmedelsbranschen! Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Adecco och uthyrd till vår kund i Kungshamn.
Om dig
Vi söker dig som har truckkort, är en teamplayer, noggrann och strukturerad i ditt arbete. Du trivs i ett tempofyllt arbetsklimat och är alltid redo att ge ditt bästa. Arbetsmoral och viljan att ta ansvar är självklart för dig. För att lyckas i rollen som livsmedelsoperatör ser vi att du har:
• God fysik, då arbetet innebär mycket stående och gående
• Flytande svenska i tal och skrift - du har inga problem att förstå och följa instruktioner
• En flexibel inställning till dina arbetsuppgifter
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort
Vi genomför urval löpande med start enligt överenskommelse - så ansök redan idag och ta steget mot en ny och spännande karriär!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
