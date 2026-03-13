Livsmedelskontrollant till Kristianstad, tidsbegränsat uppdrag
2026-03-13
Är du intresserad av att bidra till att maten vi äter är säker? Som livsmedelskontrollant på Livsmedelsverket får du arbeta för djurens bästa, för konsumenternas hälsa och för att underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt.
Ett samhällsviktigt uppdrag
På Livsmedelsverket arbetar vi alla för att maten som säljs och konsumeras i Sverige är säker. Som livsmedelskontrollant arbetar du inom vår operativa livsmedelskontroll och bidrar till Livsmedelsverkets uppdrag genom att besikta djur som går till slakt för att bli livsmedel.
Ditt ansvar är att besikta djurkroppar efter slakt och göra en bedömning om huruvida köttet kan godkännas som livsmedel eller bör undersökas vidare av en officiell veterinär. I arbetet får du god användning av dina kunskaper i bland annat patologi och köttbesiktning.
I rollen som livsmedelskontrollant får du goda möjligheter att utveckla dina kunskaper som myndighetsperson, samtidigt som du lär dig en hel del om livsmedelsproduktion. Tillsammans med ditt team utvecklas du ständigt i frågor som berör hela livsmedelskedjan.
Team Östra Skåne och Blekinge
Du kommer att tillhöra team Östra Skåne och Blekinge, med placering i Kristianstad. Här arbetar du tillsammans med 20 engagerade, hjälpsamma och trevliga kollegor, både officiella veterinärer och livsmedelskontrollanter. Det finns med andra ord alltid en kollega nära till hands att rådfråga och få stöd av.
En hållbar anställning
Livsmedelsverket erbjuder många trygga, statliga personalförmåner. Friskvårdsbidrag, subventionerad massage, ett generöst antal semesterdagar och arbete dagtid utan jourer på helg och kväll är några av dessa. Läs mer om hur det är att vara anställd på Livsmedelsverket på vår webbplats under rubriken Jobba hos oss.
Din kompetens
Du ska ha behörighet att arbeta som livsmedelskontrollant. Behörig är du om du:
• Har gått Livsmedelsverkets interna utbildning till livsmedelskontrollant.
• Är utbildad veterinär, men saknar svensk veterinärlegitimation.
• Har läst årskurs 3 på den svenska veterinärutbildningen med godkänt i kursen för livsmedelssäkerhet.
För rollen krävs att du har så goda kunskaper i svenska i tal och skrift, att du utifrån en skriftlig instruktion kan förstå och utföra arbetsmoment. Du behöver också förstå och göra dig förstådd på engelska. B-körkort är krav för tjänsten. Erfarenhet från arbete som slaktare är meriterande och förmåga att arbeta med snabba beslut.
Dina personliga egenskaper
Som person ska du vara punktlig, effektiv och kunna följa instruktioner. Du är kommunikativ och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet och lär dig därtill gärna mer av dina kollegor. God samarbetsförmåga är ett krav för tjänsten, eftersom det är tillsammans med ditt team som du lyckas och utvecklas. Du har även lätt att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att kontakta oss
Sista ansökningsdag är 2026-03-29. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer 2026/01298.
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta teamchef John Isaksson. Representant för Saco-S är Nora Arifali och för ST Ricardo Machuca. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Mer information om tjänsten
Placeringsort: Kristianstad
Anställningsform: Särskild visstidsanställning till och med 31 december 2026
Omfattning: 100%
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelning Livsmedelskontroll/Enheten för livsmedelskontroll i Södra Sverige
Inför intervju
Betyg/intyg samt ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Vi kommer även efterfråga referenser.
Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 700 medarbetare, varav drygt 390 i Uppsala och ytterligare ca 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850) Jobbnummer
9797011