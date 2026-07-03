Livsmedelsinspektör/ Tillståndshandläggare
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2026-07-03
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vill du bidra till en trygg och hållbar livsmedelshantering?
Vi söker en engagerad och serviceinriktad livsmedelsinspektör/tillståndshandläggare som vill vara med och skapa goda förutsättningar för företagare samtidigt som du värnar om människans hälsa och säkerhet.
Som livsmedelsinspektör/tillståndshandläggare arbetar du med tillsyn, kontroll och handläggning enligt livsmedelslagstiftningen. Du ansvarar för att planera och genomföra kontroller av livsmedelsverksamheter samt handlägga ansökningar och tillstånd. Arbetet innebär nära kontakt med företagare, kollegor och andra myndigheter.
Dina arbetsuppgifter innebär:
• Genomföra livsmedelskontroller och inspektioner.
• Handlägga ärenden enligt livsmedelslagstiftningen.
• Handlägga tillstånds- och tillsynsärenden inom alkohol, tobak, nikotinprodukter och vissa receptfria läkemedel.
• Genomföra tillsyn av verksamheter som omfattas av dessa regelverk.
• Ge råd och information till företag och allmänhet.
• Skriva inspektionsrapporter, beslut och yttranden.
• Följa upp avvikelser och vidta lämpliga åtgärder.
• Delta i utvecklingen av verksamhetens rutiner och arbetssätt.
Vår arbetsplats är centralt belagd i Gävle med närhet till tågstation med goda pendlingsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, biologi, livsmedelsagronomi, kostvetenskap, juridik eller ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Körkort samt körvana av bil.
• Goda datakunskaper.
• God kunskap om livsmedelslagstiftning, alkohollagen och/eller myndighetsutövning.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom området livsmedelskontroll, alkohol- tobakslagen, tillsynsarbete eller handläggning inom offentlig sektor. Arbetslivserfarenhet av bokföring och goda kunskaper i att läsa och förstå årsredovisningar samt balansredovisningar.
För att lyckas i rollen är du:
• Strukturerad, noggrann och serviceinriktad.
• Självständig och ansvarstagande.
• Lösningsorienterad och professionell i mötet med människor.
• Samarbetsorienterad och har ett prestigelöst förhållningssätt.
• Kommunikativ och kommunicerar tydligt och förklarar bakgrunden till beslut.
Hos oss får du ett utvecklande och varierande arbete där du gör skillnad genom att bidra till en säker livsmedelshantering och en god service för företag och medborgare. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där samarbete, kunskapsutbyte och utveckling står i fokus. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, möjlighet till distansarbete och en arbetsplats där du får vara en viktig ambassadör för Gävle kommun.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.
Intervjuer för tjänsten kommer att ske under veckorna 36 och 37.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Enhetschef
Patrik Gustavsson patrik.gustavsson@gavle.se 026-17 83 17 Jobbnummer
9990481