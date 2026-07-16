Livsmedelsinspektör till Miljöförvaltningen
Uppsala kommun, Livsmedel / Hälsoskyddsjobb / Uppsala Visa alla hälsoskyddsjobb i Uppsala
2026-07-16
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Välkommen till miljöförvaltningen! Vårt mål är att alla som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun kan leva i en bra miljö med god hälsa. Vi är en del i samhället och för att lyckas i vårt uppdrag vårdar och skapar vi relationer till vår omvärld. Vi är kompetenta och hjälpsamma och arbetar förebyggande. Hos oss kan du arbeta med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, lantmäteri och tillståndsgivning. Genom samverkan, tillsyn, inspektion och dialog bidrar vi till att Uppsala kan utvecklas på ett hållbart sätt, nu och för kommande generationer.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
2 plats(er).
Vill du göra skillnad för människors hälsa och bidra till säkra livsmedel? Hos miljöförvaltningen erbjuds du ett varierande och självständigt arbete i en kunnig och stöttande arbetsgrupp. Sök tjänsten som livsmedelsinspektör redan idag!
På miljöförvaltningen i Uppsala kommun arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling och för att skapa goda och hälsosamma livsmiljöer för alla invånare i kommunen. Miljöförvaltningen har ungefär 100 medarbetare som arbetar med bland annat livsmedelskontroll, tillsyn av miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, alkoholtillsyn och lantmäteri. Vårt kontor finns i stadshuset vid Uppsalas resecentrum, viss möjlighet till distansarbete finns.
Miljöförvaltningen har kontrollansvaret för cirka 1900 livsmedelsanläggningar. Det finns en stor variation av olika typer av anläggningar. Förutom restauranger, storhushåll och butiker finns också en rad tillverkare, grossister, bagerier och vattenverk. Vår värdegrund är att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande och vi vill att du ska vara med och påverka och bidra till det. Hos oss finns möjligheter att tillsammans med många kunniga och erfarna kollegor utvecklas i yrkesrollen.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som livsmedelsinspektör kommer du att kontrollera livsmedelsanläggningar och hantera inkommande ärenden. Du förväntas driva ärenden självständigt i samarbete med övriga medarbetare. Du kan komma att hantera både planerade kontroller, klagomålsärenden och matförgiftningar.Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom livsmedelsområdet och ett giltigt B-körkort. För tjänsten krävs att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom arbetet innebär många kontakter samt dokumentation och myndighetsutövning. Du är också van vid att arbeta i olika digitala system och har lätt för att sätta dig in i nya verktyg och arbetssätt.
Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att själv strukturera upp ditt arbete och driva dina processer framåt. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, där du snabbt kan ändra arbetssätt och se möjligheter i nya situationer. Du har en god muntlig kommunikation och uttrycker dig tydligt, engagerat och lyhört, samtidigt som du anpassar ditt budskap efter mottagare och sammanhang. Du är också strukturerad och planerar, organiserar samt prioriterar ditt arbete effektivt, vilket gör att du håller tidsramar och skapar god ordning i ditt arbete.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Edlén, avdelningschef, 018-726 11 94.
Fackliga företrädare:
Naturvetarna, Marutsa Hansson, 018-727 43 18.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MHN-2026-00421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Livsmedel Kontakt
Avdelningschef
Maria Edlén +46187261194 Jobbnummer
10004416