Livsmedelsinspektör till miljöförvaltningen
Uppsala kommun, Livsmedel / Hälsoskyddsjobb / Uppsala Visa alla hälsoskyddsjobb i Uppsala
2026-02-09
Välkommen till miljöförvaltningen! Vårt mål är att alla som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun kan leva i en bra miljö med god hälsa. Vi är en del i samhället och för att lyckas i vårt uppdrag vårdar och skapar vi relationer till vår omvärld. Vi är kompetenta och hjälpsamma och arbetar förebyggande. Hos oss kan du arbeta med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, lantmäteri och tillståndsgivning. Genom samverkan, tillsyn, inspektion och dialog bidrar vi till att Uppsala kan utvecklas på ett hållbart sätt, nu och för kommande generationer.
Hos oss finns möjligheter att tillsammans med många kunniga och erfarna kollegor utvecklas i yrkesrollen. Låter detta intressant? Ta chansen och sök till tjänsten som livsmedelsinspektör till miljöförvaltningen!
På miljöförvaltningen i Uppsala kommun arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling och för att skapa goda och hälsosamma livsmiljöer för alla invånare i kommunen. Miljöförvaltningen har ungefär 100 medarbetare som arbetar med livsmedelskontroll, tillsyn av miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, alkoholtillsyn och lantmäteri. Vårt kontor finns i stadshuset vid Uppsalas resecentrum, viss möjlighet till distansarbete finns.
Miljöförvaltningen har kontrollansvaret för cirka 1900 livsmedelsanläggningar. Det finns en stor variation av olika typer av anläggningar. Förutom restauranger, storhushåll och butiker finns också en rad tillverkare, grossister, bagerier och vattenverk. Vår värdegrund är att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande och vi vill att du ska vara med och påverka och bidra till det. Hos oss finns möjligheter att tillsammans med många kunniga och erfarna kollegor utvecklas i yrkesrollen.
Vi söker nu dig som är intresserad av en tidsbegränsad anställning under 2026, välkommen med din ansökan!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som livsmedelsinspektör kommer du att kontrollera livsmedelsanläggningar och hantera inkommande ärenden. Du förväntas driva ärenden självständigt i samarbete med övriga medarbetare.
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd eller annatområde som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten samt B-körkort. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av att arbeta som livsmedelsinspektör ses det som meriterande.
Som person tar du ansvar för ditt arbete och driver själv dina processer framåt. Vidare samarbetar du bra med andra människor. Vi ser även att du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Dessutom planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Edlén, avdelningschef, 018-726 11 94.
Facklig företrädare: Naturvetarna, Marutsa Hansson, 018-727 43 18.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MHN-2026-00050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Livsmedel Kontakt
Avdelningschef
Maria Edlén 018-726 11 94 Jobbnummer
9731548