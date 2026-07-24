Livsmedelsinspektör till Miljöenheten i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun / Hälsoskyddsjobb / Upplands Väsby Visa alla hälsoskyddsjobb i Upplands Väsby
2026-07-24
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är säker mat viktigt för dig? Har du erfarenhet av arbete inom livsmedelsbranschen eller som inspektör? Miljöenheten i Upplands Väsby söker dig som vill vara med och göra Väsbybornas vardag lite säkrare och godare. Kanske är det du?
Vi erbjuder dig
Att arbeta på miljöenheten i Upplands Väsby innebär att du kommer till en arbetsplats som vågar och vill. För oss är det viktigt att ha roligt på arbetet samtidigt som vi värnar om våra medarbetares möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Arbetsgruppen som hanterar livsmedelskontrollen är en grupp vana inspektörer med bred bakgrund. Arbetet präglas av samarbete och samsyn, vi stöttar varandra i knepiga ärenden och hjälps åt vid arbetstoppar. Det finns möjlighet att få arbeta med allt från våra stora livsmedelsindustrier till de mindre hemmaköken. Vi tycker att variationen gör arbetet roligt!Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Miljöenheten är ansvarig enhet för livsmedelskontrollen inom Upplands Väsby kommun. Våra objekt omfattar såväl stora livsmedelsindustrier som små livsmedelsverksamheter i hemmiljö.
Enheten leds av en miljöchef och består idag av två arbetsgrupper: Miljöbalksgruppen och Livsmedel/alkohol och tobak. Arbetsgrupperna leds i det dagliga av varsin teamleader som hanterar det dagliga flödet.
Grupperna har återkommande gruppmöten där aktuella frågor och tillsynsprojekt diskuteras.
Enheten är i förändring och kommer dels flytta till ett nytt kommunhus under 2027 samt se över och utveckla vårt tillsynsarbete med ökat fokus på samverkan. Vi är en arbetsgrupp som trivs ihop och där vi löser utmaningar tillsammans.Om tjänsten
Till enheten söker vi nu en förstärkning till livsmedelsgruppen då en av våra mest erfarna medarbetare går i pension. Som livsmedelsinspektör hos oss kommer du att:
Utföra planerade kontroller av livsmedelsanläggningar med livsmedelslagstiftningen som grund.
Skriva rapporter, följa upp och planera tillsyn.
Utreda klagomål och misstänkta matförgiftningar.
Ge råd och information till livsmedelsföretagare och allmänheten.
Som inspektör på miljöenheten har du en viktig funktion där du bedriver tillsyn både enskilt och i samarbete med andra. Tillsammans med engagerade och kunniga kollegor blir du en viktig medspelare i vårt lag som präglas av en god stämning och framåtanda.
Tillsammans med andra deltar du aktivt i planering, genomförande och uppföljning av olika tillsynsinsatser. Därutöver hanteras inkommande ärenden löpande. Du verkar för en tillsyn som kännetecknas av hög service och god kvalitét samt ett gott bemötande utan att göra avkall på myndighetsrollen som ibland innebär att behöva fatta tuffa beslut i komplicerade ärenden.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
En högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom relevant område inom exempelvis nutrition, kostvetenskap, livsmedelsteknik eller som inspektör inom livsmedel eller miljö- och hälsoskydd.
Goda kunskaper i svenska då stora delar av arbetet innebär att skriva beslut och andra typer av juridisk text.
Är bekväm med att hantera telefon och mail då en stor del av arbetet innebär kontakt med våra livsmedelsföretagare inom kommunen.
B-körkort då en del av våra tjänsteresor utförs med bil.
Det är meriterande om du har:
Några års arbetslivserfarenhet inom livsmedelskontroll, arbete inom livsmedelsindustri eller att du har arbetat på restaurang.
Läst någon eller några kurser inom juridik (till exempel grundkurs i juridik, förvaltningsrätt, livsmedelskontroll eller miljörätt) då många av arbetsuppgifterna innebär att tolka och förklara lagstiftning.
Arbetat i ett ärendehanteringssystem såsom Castor eller Ecos.
Om du talar fler språk utöver svenska och engelska.
Som person är du stabil genom att du bland annat kan möta våra verksamheter genom att förklara dina beslut på ett lugnt och moget sätt. Vidare är du trygg och relationsskapande, vilket för oss innebär att du inger förtroende och genom dialog kan motivera andra. Vi tror dessutom på att du behöver vara vetgirig för att passa i rollen, det genom att du aktivt söker kunskap inom dina ämnesområden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Anton Tamms väg 1 (visa karta
)
194 80 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 08-59097000 Jobbnummer
10011260