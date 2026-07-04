livsmedelsbranschen kinesiska som naturligt arbetsspråk i kundmötet
Bemano AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-04
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Vill du ta nästa steg i din butikskarriär hos en växande kund i Göteborg?
Vi söker en butiksförsäljare som brinner för service, har ett varmt bemötande och trivs i mötet med människor. På uppdrag av vår kund rekryterar vi nu en engagerad medarbetare till en välbesökt livsmedelsbutik med asiatiskt sortiment i hjärtat av Göteborg en arbetsplats där din personlighet och ditt engagemang verkligen får utrymme att göra skillnad.Publiceringsdatum2026-07-04Om tjänsten
Som butiksmedarbetare blir du butikens ansikte utåt och en central del av kundupplevelsen. Du hjälper kunder, arbetar med försäljning och ser till att butiken är välorganiserad, inspirerande och välkomnande. Rollen passar dig som uppskattar variation, högt tempo och ett arbete där kvalitet och kundfokus står i centrum.
Om rollen
I denna tjänst möter du människor från olika kulturer och bakgrunder. Du guidar kunder genom sortimentet, håller ordning i hyllor och exponeringar och bidrar till en butiksmiljö som känns professionell, levande och inkluderande. Varje dag är unik och du är en viktig del av helheten.
Vi ser gärna att du som vår nya kollega har följande egenskaper förutsättningar
• Har ett genuint kundfokus och skapar trygghet i varje möte
• Är positiv, social och tar ansvar för både kund och butik
• Trivs med försäljning och gillar att rekommendera produkter
• Är flexibel, samarbetsvillig och uppskattar teamwork
• Arbetar effektivt och strukturerat även när tempot ökar
Vad innebär det att besitta asiatiska språkkunskaper i arbetsvardagen?
För att ge bästa möjliga service till butikens kundgrupp och säkerställa att alla kunder får ett bemötande på sitt språk, behöver du kunna:
Svenska språkmål i Tal & skriftlig obehindrat
Ett asiatiskt språk, exempelvis mandarin, kantonesiska eller vietnamesiska
Detta krav utgår från verksamhetens kundkrets och den upplevelse vi strävar efter att skapa i våra butiker. För att kunna möta kunder på ett tryggt, behagligt och kommunikativt sätt söker vi därför kollegor som kan ta emot, vägleda och demonstrera produkter på ett sätt som känns naturligt för våra kunder. Språkkunskaperna är inte avgränsande de är ett stöd som gör att du kan bidra till en mer personlig service och en kundupplevelse som känns både inkluderande och professionell.
Meriterande
Utöver språkkraven ser vi gärna att du har erfarenheter som gör att du snabbt blir en trygg och självklar del av butikens vardag. Har du tidigare arbetat i butik, med försäljning eller i en serviceinriktad roll, visar det att du är van vid att möta kunder, hantera frågor och skapa en positiv upplevelse något som är centralt i den här tjänsten.
Erfarenhet av kassaarbete är ett stort plus. Kassan är en viktig del av kundflödet, och vana vid kassasystem gör att du kan arbeta effektivt, minska väntetider och bidra till en smidig och professionell kundupplevelse. Det ger dig dessutom trygghet i att ta ansvar under perioder med högt tempo.
Engelska är också meriterande. Butiken möter kunder från många olika språkbakgrunder, och engelska fungerar ofta som ett gemensamt språk när varken svenska eller asiatiska språk räcker till. Det gör att du kan hjälpa fler kunder och bidra till en inkluderande och välkomnande miljö.
Tillsammans visar dessa meriter att du har både den praktiska erfarenheten och den kommunikativa bredden som gör att du snabbt kan växa in i rollen och bli en uppskattad del av teamet.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Skicka in din ansökan redan idag till chivai@bemano.se
och ta steget in i en roll där din kompetens, din personlighet och ditt engagemang får glänsa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: Chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksmedarbetare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
411 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chivai Luong Chivai@bemano.se Jobbnummer
9992553