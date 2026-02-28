Livsmedelsarbetare (Transportförare) sökes
Bake My Day AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna
2026-02-28
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bake My Day AB i Sigtuna
, Uppsala
, Huddinge
, Södertälje
, Nynäshamn
Publiceringsdatum2026-02-28Om företaget
Bake My Day är ett av Sveriges snabbast växande bageriföretag. Vi producerar allt från bröd och surdegsprodukter till tårtor, bakelser och färdigrätter. För att möta vår fortsatta tillväxt har vi byggt en ny, toppmodern produktionsanläggning på 10 000 m2 i Arlandastad.
Vill du vara med på vår resa?
Om tjänsten
Vi söker engagerade och erfarna distributionsförare som säkerställer att våra produkter levereras i tid och med högsta kvalitet.
Du ansvarar för transport av våra livsmedelsprodukter mellan våra produktionsenheter och kunder. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, punktlighet och ansvarstagande. Du är en viktig representant för vårt varumärke och bidrar till att upprätthålla vår höga servicenivå.
Vi söker dig som:
Har ett glatt humör och en positiv inställning
Är engagerad och ansvarstagande
Tar initiativ och trivs med självständigt arbete
Har viljan att utvecklas och lära dig mer
Är en stolt representant för arbetsgivaren
Har tidigare erfarenhet av distributionskörning (meriterande)
Innehar giltigt B-körkort (krav)
Obligatoriskt krav:
Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Vi erbjuder:
En social och trivsam arbetsplats där du dagligen möter olika människor
Möjlighet att arbeta i ett expansivt företag med stark framtidstro
Goda utvecklingsmöjligheter tillsammans med engagerade kollegor
En modern arbetsmiljö i vår nya produktionsanläggning
Arbetstid
Tjänsten är schemalagd natt måndag-fredag:
01:30-10:00 eller
02:30-11:00
Arbete vissa helger förekommer. Schematider kan komma att justeras beroende på arbetsstation och verksamhetens behov.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Bake My Days fortsatta framgångsresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Via mejl
E-post: Amin.nader@bakemyday.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Transportförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bake My Day AB
(org.nr 556110-1550)
Lindbergs Loop 2 (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bake My Day Jobbnummer
9769407