Livsmedelsarbetare (Transportförare) sökes
Bake My Day AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna
2025-11-05
Bake My Day är ett av Sveriges snabbast växande bageriföretag. Vi producerar allt från bröd och surdegsprodukter till tårtor, bakelser och färdigrätter. För att möta vår tillväxt har vi byggt en ny toppmodern produktionsanläggning på 10 000 m2 i Arlandastad.
Vill du vara med på en resan?
Vi söker engagerade och erfarna distributionsförare som kan säkerställa att våra produkter levereras i tid och med högsta kvalitet. Du kommer att jobba med att transportera våra livsmedelsprodukter mellan våra produktionsenheter och våra kunder vilket kräver noggrannhet och ansvarstagande, samt erfarenhet.
Vad erbjuder du oss?
Ett glatt humör och en positiv inställning
Du är en engagerad medarbetare
Du gillar att ta initiativ och ansvar
Du vill lära dig mer för att kunna utvecklas
Du är en stolt representant för vårat varumärke
Vad erbjuder vi dig?
En rolig och social arbetsplats där du får träffa olika människor i arbetet dagligen
Chansen att arbeta inom ett växande företag där du kan följa med oss på resan
Möjligheten att utvecklas ihop med dina kollegor.
Arbetet kommer vara schemalagd natt Måndag-Fredag 01:30-10:00 eller 02:30-11:00 , samt att man skall vara beredd att arbeta vissa helger. Schematiderna kan komma att förändras beroende på arbetsstation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
Via mejl
E-post: Amin.nader@bakemyday.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bake My Day AB
