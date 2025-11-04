Livsmedelsarbetare till Vaggeryds Chark
Onepartnergroup Ggvv AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Vaggeryd Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Vaggeryd
2025-11-04
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Jönköping
, Värnamo
, Gislaved
eller i hela Sverige
Söker du nya utmaningar inom livsmedelsbranschen? Se hit! Nu söker vi dig som vill jobba på Vaggeryds Chark!
Vaggeryds Chark tillverkar korvar, pastejer, skinkor och syltor med metoder anpassade till dagens höga krav på hygien och kvalitet. Sortimentet är mycket brett och svenska förstklassiga råvaror används.
Din roll och profil:
I denna roll kommer dina arbetsuppgifter vara varierande. Du kommer att sköta alltifrån paketering av charkprodukter till att hjälpa till i produktionen. För att lyckas i tjänsten krävs det att du är punktlig, noggrann, ordningsam, självgående samt har ett stort engagemang. Vi ser gärna att du är flexibel och trivs att arbeta i högt tempo. Det förekommer tunga lyft, vilket gör att det är viktigt att du har en bra grundfysik. Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Hanterar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från produktion och livsmedelsindustrin är meriterande.
Övrig information
Placeringsort: VaggerydArbetstid: Dagtid, kl. 06.00-15.00. Innan högtider kan arbetsveckan vara sex dagar.Tillsättning: Snarast eller enligt överenskommelse
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ida Syrén på mejladressen Ida.syren@onepartnergroup.se
.
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ida Syrén ida.syren@onepartnergroup.se Jobbnummer
9588119