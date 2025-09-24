Livsmedelsarbetare till pizza- och pajfabrik i Vansbro
2025-09-24
Vill du vara en del av ett engagerat team som arbetar med livsmedelsproduktion i en hygienisk och tempofylld miljö? Vi söker nu en livsmedelsoperatör till vår kund Orkla Foods verksamhet i Vansbro!
Plats: Vansbro
Omfattning: Heltid, 2-skift
Start: Snarast

Publicering: 2025-09-24

Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en fysisk och aktiv roll där du är igång under hela arbetspasset. Arbetet sker i en hygienisk miljö med högt tempo, där du är en viktig del av produktionsprocessen.
Du arbetar 2-skift och arbetstiderna är förlagda måndag till fredag 38 timmar i veckan i snitt.
Du blir en del av ett sammansvetsat team som tillsammans säkerställer kvalitet och effektivitet.
Detta är ett samarbete mellan Manpower och vår kund Orkla Foods i Vansbro. Du blir anställd av Manpower och uthyrd till Orkla Foods. Uppdraget är långsiktigt och kan leda till anställning hos kunden längre fram.
Vi söker dig som:
* Har truckkort, körkort och tillgång till bil
* Är tekniskt intresserad och har datavana då produktionen är till stor del digitaliserad
* Är flexibel, ödmjuk och har ett eget driv att lära sig nytt
* Trivs med att arbeta i team och vill nå resultat och ta ansvar
* Har god fysik och klarar tunga lyft och repetitiva arbetsmoment
* Goda kunskaper både i tal och skrift på svenska är ett krav då det är mycket dokumentation och receptläsning
* Vill utvecklas och lära dig hela processen inom livsmedelsproduktion
* Bidrar med positiv energi och samarbetsvilja
Vi erbjuder:
* Ett stimulerande arbete i ett växande företag
* Möjlighet att utvecklas inom livsmedelsindustrin
* Ett starkt team med god sammanhållning
* Tydliga rutiner och hög standard på arbetsmiljön
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Hammarin Holmerud, 070-3770428. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Ersättning: Not Specified

Så ansöker du
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "acad5062-3cd0-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Manpower AB
Manpower AB (org.nr 556348-1588)

Arbetsplats
Manpower Kontakt
Anna Hammarin Holmerud
anna.holmerud@manpower.se
+46703770428

Jobbnummer
9524148