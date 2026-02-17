Livsmedelsarbetare sökes till vår kund i Tyresö
2026-02-17
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker efter en som vill jobba inom livsmedelsproduktion på heltid till vår samarbetspartner i Tyresö.
Om vår partner:
Vår kund är en etablerad leverantör av fisk- och sjömatsprodukter till restauranger, sushibarer och storkök. Med många års erfarenhet i branschen och ett starkt fokus på kvalitet, service och pålitliga leveranser har företaget byggt upp ett mycket gott rykte bland sina kunder.
Verksamheten präglas av högt tempo, tydliga rutiner och ett starkt lagarbete där varje medarbetare spelar en viktig roll. Här kombineras traditionell yrkeskunskap med moderna arbetssätt.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en produktion/fabrik inom fiskindustrin , vilket innebär att du både kommer att stå och arbeta i produktionen.
Två av några stationer inom produktionen är benryckning och skrubbning av fiskkött. Där står man och skär nigiri i högt tempo och noggrannhet.
Bolaget är ledande i hela Sverige med att leverera fisk och fiskprodukter till sushi-resturanger i hela Sverige.Kvalifikationer
• Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete. * Du har god vana med kylig arbetsmiljö * Du är stresstålig och kan jobba i högt tempo. * Du är noggrann och tar jobbet på största allvar. * Du behärskar svenska eller engelska i tal och skrift.
Arbetsplats: Tyresö Tillträde: Omgående Lön: Enligt kollektivavtal Arbetstider: Mån - Fre 05:00-14:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
131 54 NACKA Arbetsplats
