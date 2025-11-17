Livsmedelsarbetare Dalsjöfors Slakteri Rekryteringsutbildning (10 jobb)
2025-11-17
Vi söker slaktare och styckare till vår anläggning i Dalsjöfors
I samarbete med Arbetsförmedlingen och Astar erbjuder Dalsjöfors Slakteri en rekryteringsutbildning till styckare och slaktare.
KLS Ugglarps slaktar och styckar endast svenskt kött. Unika koncept utvecklas i samklang med våra kunder för att tillgodose konsumenternas önskemål. Verksamheten omfattar gris, nötboskap och lamm. Hos oss finns allt från styckningsdetaljer till färdiglagade produkter enbart av svenskt kött från utvalda gårdar.
Företaget har ett rekryteringsbehov och svårt att hitta utbildad personal inom branschen och är därför intresserad av att själva vara med och utbilda.
Efter avslutad och godkänd utbildning är målet en tillsvidareanställning med en inledande provanställning.
Rekryteringsutbildningen är på 44 veckor och vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och helt arbetslös.Teoretiska och praktiska moment varvas och är förlagd på Dalsjöforsslakteri.
Planerad start för utbildningen är v.5 2026. Det finns ca 10 platser på utbildningen.
Utbildningen drivs i Arbetsförmedlingens regi och därmed berättigar till aktivitetsstöd. Publiceringsdatum2025-11-17Erfarenhet och utbildning
Ingen utbildning krävs. Intresse, motivation och vilja att utvecklas inom yrket är oerhört viktigt för arbetsgivaren.
Om dig:
• Du tycker om att arbeta fysiskt. Tyngre lyft ingår i arbetsuppgifterna.
• Du behärskar det svenska språket.
• Du är helt arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen
Låter det intressant? Välkommen med din intresseanmälan: intresseanmalanrekrytering@arbetsformedlingen.se
Går du vidare kommer du att bjudas in till ett informationsmöte med snabbintervjuer den 8 december. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid/dagtid från kl.07.00 till kl.16.00. Ersättning
Enligt kollektivavtal Livsmedelsarbetare förbundet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: intresseanmalanrekrytering@arbetsformedlingen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KLS Ugglarps Dalsjöfors
(org.nr 556740-8439)
Senåsa (visa karta
)
516 22 DALSJÖFORS Jobbnummer
9607563