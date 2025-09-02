Livsmedel produktionsmedarbetare till kund i Partille
Arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare kommer du arbeta i produktionen och med förpackning av högkvalitativa livsmedelsprodukter. Du övervakar maskiner, genomför kvalitetskontroller och säkerställer en effektiv produktion. Rengöring och underhåll av arbetsplatsen är också en viktig del för att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som är en ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten person som trivs med att arbeta i högt tempo. Det är bra om du har minst 1 års erfarenhet inom livsmedelsproduktion eller liknande produktionsarbete, men inget krav. Det är viktigt att du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande
Vi gör ett utdrag ur belastningsregistret
Flexibel med arbetstider
Förstå hygienrutiner
Arbetstider
Måndag-fredag
Omfattning: Heltidsanställning
Dag eller kvällspass
