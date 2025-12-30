Livsglad kvinna söker personliga assistenter!
Vill du bli en av oss?
Vi söker erfarna assistenter som vill arbeta som timanställda, vi söker även en assistent till en 44% dag och kvällstjänst och en nattjänst på cirka 70%. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och kund och behöver därmed vara flexibel och trygg i dig själv. Du behöver kunna arbeta dag och kväll eller vaken natt, oavsett veckodag. Vi tycker att det är viktigt att du är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och har förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt och har nära till skratt.
Kunden i fråga är en medelålders kvinna som bor i Svedala. Kunden har en progressiv muskelsjukdom och kan inte andas självständigt, hon har respirator och andas helt genom trach. Hon är i behov av hjälp i sin ADL och med förflyttningar. Kunden är mycket positiv och kreativ som person och uppskattar om du delar något av hennes intressen vilka är bakning, matlagning, handarbete och scrapbook eller att i lugn och ro skratta eller gråta tillsammans åt en serie på TV.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Meriterande är om du har utbildning inom vård-och omsorg eller erfarenhet av arbete inom vård-och omsorg. Har du körkort är det fördelaktigt men inget krav. Kunden och hennes familj har en busig liten hundvalp. Vi ser gärna att du kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning och visstidsanställning
Arbetstid: Behovsanställning avser dag, kväll och natt. Visstidsanställning avser dag och kväll samt varannan helg
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-01-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Kim Andersson, verksamhetschef kim.andersson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
