Livgardets försvarshälsa söker sjuksköterska till mottagningen på Karlberg
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2026-07-03
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Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med fantastiska team och fina förmåner såsom träning på arbetstid.
För oss är teamet och delaktighet bland det viktigaste för att utveckla arbetsplatsen. Vi är därmed måna om att våra medarbetare får och vill vara med och bidra med sina olika kompetenser för att resultat och arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt.
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Vi är en resurs både för arbetsgivaren, arbetstagaren samt värnpliktiga och kadetter. Vårt åtagande är inriktat på hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder i syfte att främja en god hälsa samt en god fysisk, psykisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
Försvarshälsan vid Livgardet finns på tre olika geografiska platser, i Kungsängen nordväst om Stockholm, i centrala Stockholm samt vid Militärhögskolan Karlberg i Solna.
Uppdraget
Välkommen till en tjänst som sjuksköterska i en omväxlande och spännande miljö! Vi söker nu en sjuksköterska för att förstärka vår verksamhet vid Försvarshälsan i Karlberg.
Arbetsuppgifterna är varierande både i det medicinska perspektivet och utifrån den militära kontext i vilken vi är verksamma. De primära arbetsuppgifterna består i att leverera hälso- och sjukvård gentemot kadetterna som gör sin officersutbildning vid Militärhögskolan Karlberg. Arbetet sker huvudsakligen som mottagningsarbete men vi följer också regelbundet kadetterna ut i fält under olika utbildningsmoment och militära övningar.
Utöver det dagliga mottagningsarbetet är du också en viktig försvarsmedicinsk resurs som ett stöd till kadetternas befäl och instruktörer.
Du kommer att ingå i ett tvärprofessionellt arbetslag med läkare, psykolog, fysioterapeut och sjuksköterska. Teamarbete genomsyrar vårt arbetssätt i den dagliga verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens som distriktssköterska alternativt annan vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Relevant och dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska/distriktssköterska
Körkort B samt körvana
Meriterande
Erfarenhet av mottagningsarbete som distriktssköterska alternativt sjuksköterska på närakut motsvarande
Erfarenhet av akut sjukvård
Vana av att genomföra vaccinationer
Arbetslivserfarenhet av arbete som sjuksköterska inom Företagshälsovård
Erfarenhet av att arbeta i ett tvärprofessionellt arbetslag
Erfarenhet inom FörsvarsmaktenDina personliga egenskaper
Du kommer att arbeta i en organisation med omväxlande och självständigt arbete där du många gånger förväntas kunna fatta egna medicinska beslut. Att kunna ta egna initiativ och vara självgående, men samtidigt veta när man behöver söka stöd i din bedömning, är därför en förutsättning för tjänsten. Det helt centralt att du har en god samarbetsförmåga samt har en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete.
Arbetet vid de militära övningarna kan tidvis bli intensivt, du bör ha förmåga att tempoväxla samt ha en god fysisk förmåga då du kommer att bära utrustning kortare sträckor i olika typer av terräng. Du bör också känna dig bekväm att hantera mer akuta situationer då det kan uppstå vid framförallt övningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Befattning: Civil
Tillträdesdatum snarast eller enligt överenskommelse
Resor, kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma i tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Sophie Sppander, nås via växeln: 08-584 540 00
Emma Östberg, nås via växeln: 08-584 540 00
Information om rekryteringsprocessen
Melinda Gunst, nås via växeln: 08-584 540 00
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Sven Lundgren
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Med anledning av sommarperioden kommer möjligheten att besvara frågor vara begränsad. Under ansökningstiden kan du maila dina frågor till mailto:fh-lg-ka@mil.se
, från v.32 är du välkommen att kontakta Tf chef Försvarshälsa Sophie Spaander alternativt sjuksköterska Emma Östberg via växeln. Intervjuer planeras att genomföras torsdag-fredag under v.32.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 86 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9992418