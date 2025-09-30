Livgardet söker en fysioterapeut till Försvarshälsan i Kungsängen
Är du fysioterapeut, nyfiken på Försvarsmakten samt vill vara med och bidra till ett starkare Försvar? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Försvarshälsan i Kungsängen söker ytterligare en fysioterapeut för en tidsbegränsad anställning på 1 år.
För oss är teamet och delaktighet bland det viktigaste för att utveckla arbetsplatsen. Vi är därmed måna om att våra medarbetare får och vill vara med och bidra med sina olika kompetenser för att resultat och arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt.
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Vi är en resurs både för arbetsgivaren, arbetstagaren samt värnpliktiga och kadetter. Vi arbetar med hälsofrämjande insatser, arbetsmiljö, lagstadgade undersökningar, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinska bedömningar, hälso- och sjukvård för värnpliktiga samt sjukvårdsberedskap vid övningar.
På försvarshälsan arbetar vi tillsammans i team bestående av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer, hälsopedagog, arbetsmiljöingenjör och medicinsk sekreterare. Försvarshälsan vid Livgardet finns på tre olika geografiska platser, i Kungsängen nordväst om Stockholm, i centrala Stockholm samt vid Militärhögskolan Karlberg i Solna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som fysioterapeut på Försvarshälsan ansvarar du för bedömning, behandling och uppföljning av individer med besvär från rörelseapparaten. Därtill förväntas du driva preventiva och hälsofrämjande insatser samt vara behjälplig vid belastningsergonomiska utredningar och arbetslivsinriktad rehabilitering. Även akuta insatser kan förekomma då Försvarsmakten regelbundet bedriver verksamhet med tung fysisk belastning och andra riskfyllda moment.
Utöver bokade besök har vi drop-in mottagning, måndag till fredag, där du bidrar med din specialistkompetens som fysioterapeut. På Försvarshälsan har du möjlighet att ta emot patienter i behandlingsrummet, gymmet, utomhus eller på patientens arbetsplats. Konsultationer i fältmiljö och andra typer av arbetsplatsbesök kan förekomma.
Krav/kvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut
• Minst 5 års yrkeserfarenhet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande
• Genomförd värnplikt och/eller tidigare erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten
• Specialistutbildad inom fysisk aktivitet/idrottsmedicin och/eller OMT
• Erfarenhet av företagshälsovård och belastningsergonomi
• Utbildning och/ eller dokumenterad erfarenhet av bedömning och behandling av belastnings- och idrottsrelaterade skador
• Kunskap och intresse inom träningsrehabilitering, att aktivt vägleda patienterna i sin rehab på gymmet och/eller behandlingsrummetPubliceringsdatum2025-09-30Dina personliga egenskaper
Du kommer att arbeta både självständigt och i team med övriga yrkeskategorier vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga samt initiativkraft.
Som person är du trygg i din roll som fysioterapeut och känner dig bekväm att arbeta i en verksamhet i förändring som stundtals kan kräva snabba omprioriteringar. Du är prestigelös, drivande och kundorienterad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänstgöringen är i huvudsak förlagd till vår mottagning vid Försvarshälsan i Kungsängen, på Livgardets regemente nordväst om Stockholm. Tjänstgöring vid våra andra mottagningar kan vid behov förekomma och du är en resurs för hela enheten.
Arbetstid: 40 h/vecka, måndag-fredag på dagtid, med flextidsavtal. Kvälls- och helgtjänst kan förekomma i samband med t ex militära övningar. Personal i Försvarsmakten har enligt avtal möjlighet till fysisk träning på arbetstid upp till tre timmar/vecka. Vi erbjuder en bred variation av träningsmöjligheter med bland annat flera välutrustade gym, milslånga löparspår och gruppträning.
Tjänsten är tidsbegränsad (SÄVA) om 1 år. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy.
Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas gärna av:
Malin Conde, Enhetschef
Telefonnummer: 072-1519743, malin.conde@mil.se
Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av:
Martin Haapasaari, fysioterapeut
Telefonnummer: 070-8485593 martin.haapasaari@mil.se
Fackliga företrädare:
Kontaktas via växeln 08-58454000
OFR/O Sven Lundberg och Orry Finnermark
OFR/S Örjan Jansson
SEKO Lise-Lotte Larsson
SACO Per Textorius
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
