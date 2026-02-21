Live-in Family Manager till familj i Djursholm
En familj boende i Djursholm söker en ansvarsfull och erfaren Live-in Hushållerska/Family Manager på cirka 120 timmar per månad (30 timmar per vecka).
Tjänsten innebär ett helhetsansvar för det löpande hushållsarbetet i familjens villa om cirka 250 kvm i Djursholm. Du får bo i en egen mindre lägenhet i huset.
Arbetsuppgifter:
Städning och allmän hushållsskötsel
Tvätt och strykning
Matlagning
Inköp
Viss barnpassning vid behov
Hjälpa till med familjens hund
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av liknande roll i privat hushåll
Är strukturerad, självgående och har öga för detaljer
Är flexibel och serviceinriktad
Talar god engelska, då familjen är internationell
Tillgång till körkort är ett plus
Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person! Skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
Vi ser fram emot att höra från dig!
A family residing in Djursholm is seeking a responsible and experienced Live-in Housekeeper / Family Manager for approximately 120 hours per month (around 30 hours per week).
The role involves full responsibility for the day-to-day household management of the family's villa (approximately 250 sqm) in Djursholm. You will be provided with your own private, smaller apartment within the house.
Responsibilities:
Cleaning and general household maintenance
Laundry and ironing
Cooking
Grocery shopping and errands
Occasional childcare when needed
Assisting with the family dog
We are looking for someone who:
Has previous experience in a similar role within a private household
Is well-organized, self-driven, and detail-oriented
Is flexible and service-minded
Speaks good English, as the family is international
Holds a driver's license (preferred)
The position will be filled as soon as the right candidate is found. Please submit your application with your CV and cover letter.
