Live Agent till Fortnox team Årsavslut i Växjö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Växjö Visa alla kundservicejobb i Växjö
2026-07-16
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eller i hela Sverige
Har du en bakgrund inom ekonomi och vill kombinera problemlösning med kundkontakt? Då kan rollen som Live Agent på Fortnox i Växjö vara rätt för dig!
Fortnox är ett av Sveriges ledande bolag inom molnbaserade affärssystem och en central aktör som hjälper tusentals företag att fungera smidigt varje dag. Här möts du av en modern arbetsplats mitt i en spännande tillväxtresa!Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
I rollen som Live Agent hos Fortnox hjälper du kunder att optimera sitt företagande genom byråprodukter, så att de får en smidigare vardag. I Fortnox byråerbjudande ingår bland annat programmen Bokslut & Skatt, Fortnox Koncern samt Rapport & Analys. Genom telefon, chatt och mejl guidar du kunder i olika frågor och hjälper dem med varierande ärenden.
Fortnox erbjuder en strukturerad introduktion där du inledningsvis arbetar med telefonsupport för att bygga upp kunskap och trygghet i rollen. Därefter utökas ansvarsområdet successivt till fler kontaktkanaler och mer avancerade kundärenden.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Support via telefon, chatt och mejl
Att guida kunder i Fortnox olika funktioner och tjänster, där viss merförsäljning förekommer
Administrativa uppgifter kopplade till kundärenden
Att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och hög kvalitet i kundservicen står i centrum. Rollen passar dig som drivs av kundkontakt och tycker om att lösa problem och göra skillnad för andra.
Tjänsten är på heltid med start den 1 september och arbetstiderna är förlagda till kontorstid. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen, men du blir anställd direkt av Fortnox.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är nyfiken, målinriktad och uppskattar en vardag med mycket kundkontakt. Du har en trygg och professionell framtoning och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utöver detta har du en mycket god problemlösningsförmåga.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Ekonomisk utbildning på universitetsnivå, gärna inom företagsekonomi
Erfarenhet av servicearbete och/eller ekonomirelaterat arbete
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Intresse för ekonomi och god kännedom om bokföringstekniska termer
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där engagemang, servicekänsla och viljan att utvecklas värderas högt.
Om Fortnox
Fortnox hjälper företag att starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska lösningar för företag och redovisningsbyråer, smidig finansiering samt ett ekosystem av starka partnerskap är Fortnox ett nav för företagande i Sverige. De drivs av visionen om ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.
Fortnox grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Växjö. Läs mer på www.fortnoxgroup.com.
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av Fortnox? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Bollgatan 3B (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kristina Cosic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
10004769