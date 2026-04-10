Litet förskolebolag söker redovisningsekonom och administratör
2026-04-10
Vill du arbeta i en verksamhet som gör verklig skillnad - varje dag? Vi söker nu en strukturerad och självgående redovisningsekonom som vill ta ett helhetsansvar för ekonomin och delar av administrationen i vårt lilla förskolebolag. Tjänsten är en halvtid, alltså 4h/dag.
Om rollen
Som redovisningsekonom hos oss ansvarar du för bolagets samlade ekonomifunktion samt centrala administrativa uppgifter. Rollen är bred och innebär både operativt arbete och ansvar för att säkerställa kvalitet, regelefterlevnad och effektiva processer inom både ekonomi och administration.
Du arbetar nära verksamheten och ledningen, och blir en nyckelperson i att skapa ekonomisk kontroll, ordning i administrationen och långsiktig stabilitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och avstämningar
Leverantörsreskontra och kundreskontra
Fakturering och betalningshantering
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisning
Skatteredovisning
Lönehantering inklusive pensioner och arbetsgivardeklarationer
Budgetarbete och uppföljning
Likviditetsplanering
Kontakt med revisorer vid ÅR
Utveckling och effektivisering av ekonomiska rutiner och processer
Administrativa arbetsuppgifter:
Personaladministration (anställningsavtal, registerhållning, intyg m.m.)
Administration kring nyanställningar och avslut
Hantering av frånvaro, ledigheter och enklare HR-relaterade frågor
Dokumenthantering och arkivering
Stöd till ledningsgrupp i administrativa frågor
Hantering av inköp och beställningar
Kontakt med leverantörer och servicepartners
Koordinering av interna administrativa processer
Stöd i uppföljning av avtal och abonnemang
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
Har flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Har erfarenhet av att självständigt upprätta bokslut och årsredovisning
Har god kunskap inom skatt, moms och lönehantering
Har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Är strukturerad, noggrann och har hög ansvarskänsla
Trivs i en bred roll där du får ta stort eget ansvar
Har god systemvana (erfarenhet av ekonomisystem och lönesystem är meriterande)
Meriterande:
Erfarenhet från utbildningsverksamhet eller offentligfinansierad verksamhet
Erfarenhet av arbete i mindre eller medelstora bolag med helhetsansvar
Vi erbjuder:
En självständig och varierad roll med stort inflytande
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen och administrativa arbetssätt
En meningsfull arbetsplats inom förskola och utbildning
Ett engagerat team och en verksamhet i utveckling
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: jobb@underbara.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Underbara Barn & Förskolor i Stockholm AB
(org.nr 556875-7867)
Arvid Mörnes väg 24 (visa karta
)
168 46 BROMMA Arbetsplats
Underbara Barn & Förskolor AB Jobbnummer
9848630