Liten tjänst som personlig assistent till man i Grebbestad
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tanum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tanum
2026-02-02
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Tanum
, Orust
, Kungälv
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull person för tjänsten på 25% hos oss. Det handlar om ett par timmar per dag, så vi tror det kan passa en nybliven pensionär eller student som vill dryga ut kassan eller kanske någon som vars schema idag passar att jobba två timmar till mellan kl. 10-12 per dag.
Vi strävar efter att ge våra kunder det stöd och den omsorg de behöver för att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Om du brinner för att hjälpa andra, kan detta vara rätt arbete för dig!
Om rollen
I rollen som personlig assistent kommer du att vara en betydelsefull resurs för vår kund genom att stödja i vardagen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens specifika behov och önskemål. Det kan innebära hjälp med hushållssysslor, följa med på sociala aktiviteter eller bara ge sällskap.
Om dig
Vi söker någon som är både självständig och en bra teamspelare. Din förmåga att lyssna och anpassa dig efter olika situationer och kundbehov är avgörande. En stark känsla för ansvar och pålitlighet är också viktigt.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år
Goda kommunikationsförmågor
Förmåga att arbeta flexibelt och lösningsorienterat
Meriterande
Erfarenhet inom vård eller omsorg
Arbetstider
Vi söker främst dagtid vardagar mellan kl. 10 till 12.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan snarast möjligt!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6496063-1818180". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9716749