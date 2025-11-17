Liten kille med stort hjälpbehov söker assistent - 25%, natt
2025-11-17
Nu söker vi dig som vill jobba som vikarie hos mig!
Vem är jag?
Jag heter Carl och jag föddes i maj förra året, med en sällsynt diagnos. Vi bor i lägenhet i centrala Göteborg där vi spenderar större delen av vår tid, men har även ett sommarhus i Lidköping dit vi ibland åker över helger och ledigheter. Som assistent hos mig så kommer du stötta och följa min utveckling, inom flera områden. Jag kommer att behöva hjälp av såväl dig med mycket erfarenhet av vård och omsorg, men även ge möjlighet till dig med junior profil som ändå har ett stort hjärta och nyfikenhet. Vi utvecklas tillsammans med erfarna och nya assistenter under vår gemensamma resa.
Så här kan en dag med mig se ut:
Eftersom jag är ett litet barn, behöver jag nära vård och stöd för mina behov. På grund av medfödda andningssvårigheter har jag en trakealkanyl (trach) inopererad som kräver ständig tillsyn och omvårdnad. Jag tycker om att kela och känner mig trygg i sällskap. Hos mig är man alltid två assistenter som jobbar då jag behöver någon som ser mig hela tiden och tolkar mina signaler på vad jag behöver hjälp med. Mycket hos mig är också rutinstyrt, men det lär du dig under din introduktion och när du lär känna mina behov. Du kommer att följa med på min resa i början av livet, som också kommer att innehålla framtida sjukhusbesök och operationer.
Vem är du?
Hos mig behöver man vara en trygg person som respekterar och är nyfiken och lyhörd för mina behov. Du är ansvarsfull och har lätt för att ta till dig rutiner i tal och skrift. Kommunikationen behöver vara tydlig och gå smidigt, då det kan inträffa akuta situationer som behöver lösas på ett effektivt och tryggt sätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet eller pluggar till ett vård- eller räddningstjänst-yrke, men framförallt att du har ett intresse för mig som litet barn och vill lära dig nya saker. Kan använda dig lite av tecken som stöd så är det stort plus, det är dock inget krav. Har du erfarenhet av att arbeta med trakeostomi eller har arbetat inom vården, är det meriterande. Vi vill bygga ett assistentteam där både du med lång arbetslivserfarenhet samt du som precis börjar din karriär, får plats att bidra och utvecklas. Jobbet hos mig börjar omgående, så det är bra om du är flexibel efter det. Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Tjänsten omfattar 25% arbete nattetid och enligt schemat nedan.
Vecka 1: Söndag kl 22-08
Vecka 2: Måndag kl 21.30-07.30
Vecka 3: Lördag kl 22-08
Vecka 4: Söndag kl 22-08
Utöver arbetspassen så ingår det även i tjänsten att enligt ett schema ha sk beredskapspass/jourpass 1 gång varannan vecka. Beredskap/jour innebär att du under några timmar är nåbar på telefon och beredd att kunna rycka in och arbeta om någon kollega blir sjuk. Dessa infaller schemavecka 1 och 3 på lördag respektive fredag och är mellan kl 20-23.
Tjänstens tillträde är omgående. Men anställning kommer att ske före det eftersom du kommer att bokas in på bredvidgång och trach-utbildning.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
