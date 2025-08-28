Liten förskola i Solna söker varm och engagerad resurspedagog
2025-08-28
På Lingontuvan är barnens bästa alltid i fokus. Vi söker en engagerad, idérik, positiv och varm resurspedagog med stort hjärta som brinner för arbetet med barn. För att kunna anpassa sig till rådande förutsättningar krävs att du är strukturerad, flexibel, stresstålig och har förmågan att se lösningar istället för problem. Det är viktigt att du värdesätter goda relationer, reflekterar över och är professionell samt vänlig i ditt bemötande mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Vi söker dig som vill delta aktivt i förskolans alla aktiviteter och har ett stort intresse för arbetet med hälsa och rörelse. På vår förskola arbetar vi med lågaffektivt och normkreativt bemötande och det är meriterande om du har kunskap inom området. Vi ser även gärna att du har erfarenhet och kunskap om barn i behov av särskilt stöd, ser det som självklart att arbeta inkluderande och kan anpassa dina metoder utifrån barnet du möter.
Tjänsten som resurspedagog hos oss är på avdelningen för våra äldsta barn där det arbetar två pedagoger tillsammans med 10 barn. Vi söker en resurspedagog för hela barngruppen som kan förstärka nuvarande arbetslag 4 timmar om dagen.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett arbetslag där skratt, gemenskap och yrkesstolthet är en självklar del av vardagen. Förskolan arbetar mycket med skolutveckling och vi vill ständigt utvecklas och förbättras för att bli ännu bättre. Vi är en arbetsplats med högt i tak där du ges stora möjligheter att bidra med ditt kunnande och spännande idéer. Vi har en tydlig och välfungerande struktur som bidrar till ett lugn som ger de bästa förutsättningarna för en utbildning av hög kvalitet. Vi är ett nära och sammansvetsat arbetslag med gott klimat. Våra värdeord för arbetslaget är professionalism, öppen kommunikation, omtanke, ansvar och positiv attityd.
Om förskolan
Föräldrakooperativet Lingontuvan är väl etablerad, inkluderande och glädjefylld förskola med familjär stämning och korta beslutsvägar. Alla barn på Lingontuvan ska känna sig trygga och betydelsefulla i gruppen samt uppskattade som individer. Vi som arbetar på förskolan har ett flexibelt förhållningssätt och strävar efter ständig utveckling för att ge barnen den bästa utbildningen och en kärleksfull, trygg och lärorik tillvaro hos oss. Vår förskola är väldigt uppskattad och får år efter år väldigt goda resultat i kommunens brukarundersökning. Personaltätheten är hög med 8 pedagoger på 4 små avdelningar. Varje avdelning har 7-10 barn beroende på ålder och behov. Vi har även en rektor och ett köksbiträde med tid i barngrupp. Förskolan ligger i Järvastaden i Solna och har en stor egen gård precis intill Mulle Meck-lekparken med skogen runt knuten.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas i förväg. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet så tveka inte att söka tjänsten hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: malin@lingontuvan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurspedagog HT25". Omfattning
