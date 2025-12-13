Litauisk konsult på deltid till välkänt fordornsbolag!
2025-12-13
Vi söker nu dig som talar litauska och intresserad av att jobba extra för en av våra kunder i fordornsbranschen under minst ett år framåt. Uppdraget kan utföras från hela Sverige och allt du behöver är en dator och rätt språkkunskaper!
OM TJÄNSTEN
Vi letar efter en ny kollega som ska ansvara för korrekturläsning av vår kunds utbildningsmaterial, som distribueras över Litauen, Estland, Finland, Dannmark, Sverige och Norge. Då kunden är verksam globalt är det av yttersta vikt att allt deras material översätts korrekt till relevanta språk innan det når deras kunder och andra externa intressenter. Översättningarna sker initialt av företagets europeiska huvudkontor och uppdraget handlar om korrekturläsning av översättningarna för korrekt språkbruk samt att säkerställande korrekta tekniska termer. Uppdraget kräver förutom gott språk kunnande även enklare teknisk förståelse från fordonsbranschen.
Uppdragen kommer regelbundet varje månad och förväntas utföras inom givna deadlines, oftast inom 1-2 veckor. Varje uppdrag tilldelas via e-post och all nödvändig information kommer att tillhandahållas genom kundens portal, Liongate. Kollegor på plats kommer att finnas till hands för att svara på eventuella frågor angående översättningar eller tekniska termer.
Arbetet är flexibelt och kräver en tillgänglighet på minst 8 timmar per månad. Detta möjliggör för dig att arbeta från valfri plats i Sverige, med möjlighet att anpassa arbetstiderna efter din egen kalender och använda din personliga dator för uppgifterna. Mer information om uppdraget kommer i ett första samtal.
VI SÖKER DIG SOM
• Är student eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% minst 1 år framåt
• Talar och skriver litauiska på modersmålsnivå i tal och skrift, då uppdraget utförs helt på svenska
• Är tillgänglig att arbeta minst 8 h per månad på behov med kort förvarning
• Har god teknisk förståelse och intresse för fordonsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Serviceinriktad
• Flexibel
