Linnéskolan söker grundlärare inriktning fritidshem
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn / Pedagogjobb / Eksjö Visa alla pedagogjobb i Eksjö
2026-02-11
Visa alla jobb hos Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom skolans värld i Eksjö kommun arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Från den tidiga skolåldern till gymnasieskolans slut ska eleverna få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under åren ska de inspireras till en livslång lust att lära och stöttas i målet att klara sin utbildning. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en positiv kultur där en gemensam samsyn och kollegialt samarbete skapar utveckling och arbetsglädje. Vi arbetar med ständig utveckling inom barn- och utbildningssektorn där tillgängliga lärmiljöer är ett utvecklingsområde.
Linnéskolan söker dig som vill vara med och forma morgondagens skola och fritidshem i Eksjö. Linnéskolan är skolan mitt i stan med cirka 320 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolans centrala läge skapar goda förutsättningar för nyttjande av kommunens utbud gällande kultur, idrott och parker. På skolan arbetar cirka 50 pedagoger och andra nyckelpersoner, med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och lyckas med sitt skolarbete. Skolans arbete präglas av samarbetskultur där vi gärna delar med oss till varandra och hjälps åt.
Fritidshemmet på Linnéskolan är idag uppdelat på två avdelningar, en större avdelning med förskoleklass upp till och med årskurs 2 och en avdelning med elever från årskurs 3 och uppåt. Under året har vi utvecklat klubbar efter elevernas intressen och det har varit klubbar kring MineCraft, Pokemon, drama och andra intresseområden som väckts från eleverna. På fritidshemmet arbetar Eksjö kommuns förstelärare i fritidshem, vilket innebär att fokus på utveckling är en stor del av fritids både på Linnéskolan och i kommunen.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som grundlärare med inriktning fritidshem är ditt uppdrag att tillsammans med övriga kollegor skapa situationer där eleverna lyckas, utvecklas och trivs. Du och dina kollegor ska stimulera elevernas utveckling och lärande där vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull fritid för eleverna på Linnéskolans fritidshem.
Du ansvarar för att tillsammans med dina kollegor både på avdelningen och mellan avdelningarna att planera, undervisa, dokumentera och följa upp undervisningen i fritidshemmet utifrån våra styrdokument.
Under skoldagen arbetar vi med att dina kompetenser ska komma till sin rätt. Det kan innebära allt från genomförande av rastaktiviteter, trygghetsskapande i klass till att stödja elever under lektioner och övergångar. Kvalifikationer
Vi söker dig med grundlärarexamen med inriktning fritidshem, alternativt utbildad fritidspedagog som har arbetslivserfarenhet inom yrket eller nyligen tagit examen. Även sökande med annan pedagogisk behörighet kan komma i anspråk. Erfarenhet av arbete i fritidshem är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har god kännedom om fritidshemsverksamhetens nationella styrdokument och är trygg i relation till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du vill vara med och ta ansvar för och utveckla fritidsverksamheten på skolan. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Med ditt engagemang skapar du motivation och varje elev möts utifrån sina förutsättningar och du har god kunskap om människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Med ett positivt förhållningssätt utgår du från elevens förmåga att utvecklas socialt och kunskapsmässigt i ditt samarbete med andra lärarkategorier på skolan. Du har en tydlig kommunikation, förstår vikten av att vara en lagspelare samt bidrar med en positiv anda. Du är flexibel, initiativrik och en har ett lösningsorienterat verksamhetsfokus med elevens utveckling och bästa i fokus.
För oss är det självklart att vår verksamhet är kvalitativ och grundar sig på god planering för att alla våra elever skall lyckas!
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Tillse att du har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret för att arbeta i skolan. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats. Ersättning
