Linköpings tingsrätt söker domstolshandläggare (vikariat)
Linköpings tingsrätt är en av landets mellanstora domstolar med cirka 60 medarbetare. Vid tingsrätten handläggs brottmål, tvistemål och ärenden. Vår uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Tingsrätten är indelad i två dömande avdelningar som består av flera rotlar. På varje avdelning finns det en chefsrådman samt domare, handläggare och notarier. På båda de dömande avdelningarna finns även två handläggarchefer som leder och fördelar domstolshandläggarnas arbete. Utöver de dömande avdelningarna finns även en administrativ avdelning som svarar för bl.a. ekonomi- och personaladministration, säkerhet, vaktmästeri och reception.
Verksamheten bedrivs i ljusa och ändamålsenliga lokaler på Garnisonsområdet i Linköping där vi är samlokaliserade med Förvaltningsrätten och Hyres- och arrendenämnden i Linköping.
Är du intresserad av rättssäkerhet samtidigt som du tycker om service och administration? Vill du dessutom arbeta i en samhällsviktig och händelserik organisation? Då kanske just du är vår nya domstolshandläggare, välkommen med din ansökan!
Arbetet innebär
Som domstolshandläggare på tingsrätten tillhör du en av domstolens två målavdelningar och har en central roll i den dagliga verksamheten.
Dina arbetsuppgifter är många och skiftande, och du har ett stort eget ansvar. I arbetet ingår att förbereda mål och ärenden som kommer in till domstolen fram tills de är klara för avgörande och tillsammans med dina kollegor ser du till att domstolens för- och efterarbete i olika mål och ärenden genomförs på ett opartiskt och effektivt sätt.
Arbetsuppgifterna innebär att expediera domar och beslut, bevaka frister och planera förhandlingsdagar. I din roll som domstolshandläggare har du många kontakter, såväl internt som externt och du bidrar till att alla som kommer i kontakt med domstolen får en bra service och ett gott bemötande.
Du handlägger många olika mål och ärenden parallellt och vissa sorters mål innebär självständig beredning fram till förhandling.
I det dagliga arbetet kan oväntade situationer uppstå vilket innebär att du behöver vara noggrann och ha ett flexibelt förhållningssätt. Du kan med kort framförhållning behöva prioritera om dina arbetsuppgifter.
Arbetet förutsätter att du är en skicklig och ansvarsfull administratör.
Vi söker dig som
Du har lätt för att samarbeta och kan arbeta såväl självständigt som i team. Du är effektiv och ansvarsfull, har en hög servicekänsla och kan hantera stressiga situationer. Du har vana att arbeta i olika IT-system och en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är noggrann, tar snabbt in kunskap och löser problem på ett flexibelt sätt.
Du har som lägst en slutförd och godkänd gymnasieutbildning. Du behöver även ha tidigare erfarenhet från arbete som domstolshandläggare på allmän domstol.
Du kommer att arbeta tillsammans med alla yrkeskategorier på domstolen vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga. Du är engagerad och ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen. Du ser möjligheter i stället för att fokusera på problem. Du är prestigelös.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Individuell lönesättning tillämpas och vi ser gärna att du anger ditt löneanspråk i din ansökan.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Anställningen är ett vikariat på ett år (föräldravikariat).
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg anställning med bra förmåner utifrån kollektivavtal. Hos oss får du 3000 kr i friskvårdsbidrag per år och vi har även ett eget gym i huset. Du har mellan 28 och 35 semesterdagar, tjänstepension, flexibel arbetstid samt ersättning för läkemedel och läkarbesök. Du erbjuds ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med möjligheter till kompetensutveckling genom utbildningar från Domstolsverket.Publiceringsdatum2025-08-26Övrig information
