Linköpings Gymnastiksällskap söker en engagerad kanslist
2026-01-26
Vill du jobba som kanslist i en idrottsförening som har fokus på rörelseglädje för alla genom hela livet? Då kan du vara rätt person för oss.
Vårt erbjudande till dig
Du erbjuds en förening som ger dig en stor möjlighet att göra skillnad, utvecklas och bidra till folkhälsan från barn upp till seniorer. Som kanslist inom Linköpings Gymnastiksällskap (LGS) kommer du att arbeta på uppdrag av styrelsen med olika varierande uppgifter både i vårt kansli och ute i våra grupper.
Dina huvudsakliga ansvar är:
• Verksamhets- och ledarutveckling (introduktion, ledarkontakt och handledning, schemaläggning, utveckla och följa upp: verksamhetsplaner, utbildningsplaner och riktlinjer)
• Ekonomi (medlemsavgifter, bidrag, ledararvoden, bokföring)
• Kommunikation och marknadsföring (kontakt med ledare, medlemmar och samarbetsföreningar, hantering av hemsidan och sociala medier, arbete med digitalisering)
• Medlemsadministration (hantera medlemsregister)
• Gruppadministration (lokalbokningar, schemaläggning, licenshantering)
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ, pedagogisk och serviceinriktad. Du tycker om att ha ordning och reda och kan hantera olika arbetsuppgiften parallellt. Du har förmågan att arbeta självgående och leverera i tid. Du är van datoranvändare och bekant med olika digitala plattformar och miljöer samt har grundläggande administration- och ekonomikunskaper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då du som kanslist är ansiktet utåt för föreningen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 månaders provanställning. Kollektiv avtal finns genom Unionen och AGA. Tjänsten kräver att man arbetar dagtid och vid behov en del kvällar och helger. Du rapporterar till styrgruppens ordförande.
Om Linköpings Gymnastiksällskap
Linköpings Gymnastiksällskap (LGS) är en ideell förening som grundades 1972 med fokus på rörelse för alla genom hela livet. Vi är en inkluderande förening där alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar på ett tryggt och tillgängligt sätt. LGS erbjuder barn- och ungdomsgymnastik, trupp, dans, parkour och gruppträning nära medlemmarnas bostadsområden. Vår vision är att erbjuda rörelseglädje för alla genom hela livet.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Linköpings Gymnastiksällskap gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Kontakt: Skicka ditt personliga brev och CV till lgymnastiksallskap@gmail.com
. I ditt personliga brev förväntas du svara kort på följande 3 frågor:
1. Beskriv din tidigare erfarenhet av administrativt arbete. Vilka arbetsuppgifter har du haft ansvar för som är relevanta för rollen som kanslist (t.ex. medlemsadministration, föreningsarbete, ekonomi och bokföring)?
2. Vilka digitala system och verktyg har du arbetat i? Ange gärna exempel på medlemsregister, bokföringsprogram, Office-verktyg, hemsideplattformar eller sociala medier.
3. Har du tidigare arbetat i en ideell förening, idrottsverksamhet eller annan organisation med många ideella ledare? Beskriv kort din roll och hur du har samarbetat med styrelse, ledare eller frivilliga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
