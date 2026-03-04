Linköping Personlig Assistent Sökes Till Varm Och Omtänksam Kvinna
2026-03-04
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad och får möjlighet att bidra till en annan människas livskvalitet? Vi söker nu en personlig assistent till en lugn, vänlig och omtänksam kvinna.
Det här är en tjänst för dig som har hjärtat på rätt ställe, tycker om att hjälpa andra och vill vara en del av en trygg och harmonisk vardag.
Om uppdragsgivaren
Du kommer att arbeta för en kvinna som är snäll, lugn och lätt att tycka om. Hon lever ett stillsamt liv, uppskattar när saker görs ordentligt och tycker om att ha det fint omkring sig. Hon är varm och omtänksam som person, och ser gärna att du som assistent är någon som delar dessa värderingar.
Eftersom hon har svårt att prata och det ibland kan vara svårt att förstå henne, är det viktigt att du är tålmodig och ger henne tid att uttrycka sig i sin takt. Hon uppskattar lugna och trygga människor som möter henne med respekt, omtanke och vänlighet.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att vara hennes stöd i vardagen. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Personlig omvårdnad: hjälp med morgon- och kvällsrutiner, hygien, dusch, ombyte, toalettbesök och medicinering.
Måltider: stöd vid matlagning, hjälp med måltider och enklare hushållssysslor kring maten.
Hushåll: städning, tvätt och att hålla ordning i hemmet. Uppdragsgivaren tycker om när det är rent och välstädat, så det är en viktig del av tjänsten.
Aktiviteter och vardagssysslor: promenader, handling, följa med på ärenden, träning och omvårdnad av växter (extra plus om du själv har växtintresse).
Socialt stöd: att finnas där som ett lugnt och tryggt sällskap i vardagen.
Vi söker dig som är
Kvinna - endast kvinnliga sökande är aktuella för tjänsten.
Tålmodig - du låter henne prata klart i sin takt och möter henne utan stress eller irritation.
Snäll och omtänksam - du har ett stort hjärta och trivs i att hjälpa till där det behövs.
Lugn och trygg - du bidrar till en harmonisk miljö och är en person som andra lätt känner sig bekväma med.
Renlig och ordningssam - du trivs i ett välstädat hem och hjälper till att hålla det fint och strukturerat.
Lyhörd och engagerad - du ser det lilla extra, bryr dig om hennes välmående och vill skapa trivsel i vardagen.Kvalifikationer
Krav: Flytande svenska i tal och skrift (för kommunikation och trygghet i arbetet).
Meriterande: Du talar även kinesiska.
Meriterande: Du har intresse för växter och tycker om att ta hand om dem.
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
En trygg arbetsmiljö med respekt, omtanke och värme i fokus.
Möjlighet att arbeta nära en tacksam och lättsam person som uppskattar ditt stöd.
Ett arbete med variation, där både praktiska sysslor, socialt stöd och gemenskap ingår.
Vem trivs i rollen?
Det här jobbet passar dig som tycker om att arbeta nära en annan människa och som uppskattar vardagens små detaljer. Du behöver inte ha lång erfarenhet av liknande arbete, det viktigaste är din personlighet och din inställning. Har du en naturlig känsla för omtanke, lugn och ordning, så kommer du att trivas bra i denna roll.Så ansöker du
Känner du att detta passar dig? Skicka en ansökan med en kort presentation av dig själv, varför du söker tjänsten och vad som gör att just du är en bra matchning.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
