Linjeledare till livsmedelsbolag - Helsingborgsregionen
2025-10-04
Nu söker vi en Linjeledare till ett Livsmedelsföretag i Helsingborgsregionen. Har du ledarerfarenhet inom tillverkande produktion så är detta en roll för dig!
I rollen leder och coachar du din grupp för att säkerställa att produktionen löper smidigt och uppfyller uppsatta kvalitetsstandarder. Du ansvarar för att leda, fördela och planera arbetet för ett team på 25-35 personer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kommunicera operativa förändringar och dagliga mål för teamet.
Säkerställa rätt bemanning.
Säkerställa att alla följer uppsatta säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen.
Övervaka kvalitet, linjehastighet och målvolymer samt rapportera eventuella avvikelser till närmaste chef.
Hantera avvikelser.
Säkerställa att uppsatta GMP policies upprätthålls under hela skiftet.
Utföra kontroller för att säkerställa att allt är rent och snyggt enligt bolagets standards.
Delta i GMP-rundor för att säkerställa efterlevnad av hälso- och säkerhetsföreskrifter.
Kunna utföra rehabsamtal & medarbetarsamtal.
Vi söker dig som har ledarerfarenhet från tillverkande produktion där man har höga krav på kvalitet, säkerhet och hygien.
Som person är du trygg i din ledarroll, har goda kommunikationsfärdigheter och är van vid att verka i en mångkulturell miljö. Du trivs när man ibland behöver ta snabba beslut och göra prioriteringar för att säkerställa leverans i rätt tid till rätt kvalitet.
För denna roll krävs att du är flytande i svenska och engelska.
Vi utför bakgrundskontroll på slutkandidater i denna process.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
